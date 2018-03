Toto: Jackpot und damit 40.000 Euro für den nächsten Zwölfer

Jackpot auch in allen Rängen der Torwette

Wien (OTS) - Nach dem Supergewinn eines Wieners mit rund 140.000 Euro in der Vorwoche heißt es diesmal wieder Jackpot auf mehreren Linien. Zum einen gab es keinen Zwölfer, und das bedeutet, dass es in der nächsten Runde um etwa 40.000 Euro für den richtigen Tipp geht.

Auch in der Torwette heißt es, nachdem der Pot in der Vorwoche geleert wurde, Jackpot. Und das - da es keinem Spielteilnehmer gelang, auch nur drei Ergebnisse richtig zu tippen - in beiden Rängen.

Annahmeschluss für die 9. Toto Runde ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Extra Toto Vierfachjackpot - 25.000 Euro warten

In der 6. Extra Toto Runde geht es um einen Vierfachjackpot mit rund 25.000 Euro für den Zwölfer. Annahmeschluss ist am Dienstag, den 26. Februar, um 18:20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 8. Toto Runde:

JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 18.568,40 - 40.000,- Euro warten 20 Elfer zu je EUR 464,20 198 Zehner zu je EUR 46,80

Der richtige Tipp X 1 2 / X 1 1 / 1 X X / 1 X X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 4.150,00 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 2.075,00 Hattrick: JP zu EUR 159.059,20

Torwette-Resultate: 3:3 4:0 1:3 0:0

