MiraVision macht volle HD-Unterstützung von mobilen Geräten zur Realität für alle

(PRN) - - MediaTek patentierte Technologie für HD-Bildqualität, die für ein visuelles Erlebnis auf digitalem TV-Niveau entwickelt wurde

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führendes fabrikloses Halbleiterunternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedialösungen, gab heute die Verfügbarkeit von "MiraVision" bekannt, die umfassendste Suite der Welt mit Displaybildqualität-Technologie für seine Smartphone- und Tabletplattformen.

Die kombinierte Hardware- und Softwaresuite mit der Displaybildqualität-Technologie - MiraVision - zielt auf die Stärkung der führenden Position MediaTeks im smarten Zeitalter ab, in dem der Konsument dieselbe hohe Qualität des visuellen Erlebnisses auf Geräten mit unterschiedlichen Displayauflösungen erhält. Mithilfe der führenden Technologie für Displaybildqualität, die für digitales Fernsehen (DTV) entwickelt wurde, bietet MiraVision eine nahtlose, hoch auflösende Displaybildqualität auf mobilen Geräten. Damit können Mobiltelefon- und Tablethersteller ihren Konsumenten auf der mobilen Plattform überall höchste visuelle Qualität bei reduzierter Markteinführungszeit, vereinfachter Produktentwicklung und entsprechender Differenzierung anbieten.

MiraVision verfügt über spezifische Eigenschaften, die es dem Anwender erlauben, Displaybildqualität auf DTV-Niveau auf ihren mobilen Geräten zu genießen. Mit MiraVision wird Inhalt erheblich lebhafter und in größerem Detail dargestellt, sodass ein nennenswert umfassenderes Seherlebnis möglich ist, das bisher nur auf hochwertigem DTV verfügbar war. Wegen der besonderen Bedeutung für mobile Geräte wurde auch die Energieeffizienz mithilfe von Ambient-Light Adaptive Luma (AAL)-Technologie [adaptive Luma-Technologie für Umgebungslicht] verbessert, welche die Hintergrundbeleuchtung der Panels intelligent an die Umgebungslichtintensität und den Displayinhalt anpasst und damit die Lebensdauer der Batterien und das Seherlebnis gleichzeitig optimiert. Die Kombination von größerer Schärfe und intensiveren Farben mit der adaptiven Luma-Technologie bedeutet, dass nahtlose Qualität auf mehreren Geräten jetzt greifbarer als je zuvor ist.

"Die Zukunft ist mehr als nur TVs und Smartphones", erklärt Jeffrey Ju, GM der Smartphone-Division von MediaTek, "wir konzentrieren uns auf innovative Lösungen, die den Chip verbessern, die Markteinführungszeit reduzieren sowie eine hervorragende Leistung für den Konsumenten bieten, und gleichzeitig ein nahtloses Erlebnis auf den Bildschirmen aller Geräte sicherstellen, auf denen der Verbraucher Unterhaltung und Informationen empfängt. Wir sind stolz, dass wir die Einzigen sind, die im smarten Zeitalter die DTV- und Mobiltelefon/Tablet-Technologien wirklich integrieren und damit allen ein hervorragendes Erlebnis über alle Bildschirme hinweg in allen Märkten bieten können."

Über MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führender, fabrikloser Produzent von Halbleitern für drahtlose Kommunikation und digitale Multimedialösungen. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern und Vorreitern bei innovativen System-On-Chip-Lösungen für die drahtlose Kommunikation, hochauflösendes Fernsehen, optische Datenspeicherung sowie DVD- und Blu-ray-Produkte. Die Firma wurde 1997 gegründet und wird an der Taiwan Stock Exchange unter der Kennnummer "2454" gehandelt. MediaTek hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Vertriebsniederlassungen sowie Forschungseinrichtungen auf dem chinesischen Festland, in Singapur, Indien, den USA, Japan, Südkorea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MediaTek unter www.mediatek.com.

Web site: http://www.mediatek.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Sharon Lo, service @ mediatek.com, +886-35670766