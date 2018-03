ORF SPORT + mit den Highlights von den Superkombinationen bei der alpinen Ski-WM der Behinderten in La Molina

Am 26. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 26. Februar 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom tipp3-Bundesliga-Match FC Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien um 20.15 Uhr, von der Superkombination der Damen und Herren bei der alpinen Ski-WM der Behinderten in La Molina um 21.35 Uhr und von der Austrian International Challenge (Badminton) um 22.00 Uhr sowie "Funsport" mit dem Red Bull Playstreets Bad Gastein um 22.25 Uhr.

Erfolgreich verläuft für Österreich die Ski-WM der Behinderten in La Molina. Zuletzt holte Philipp Bonadimann am Sonntag Gold im Slalom. Österreich hält damit nach den Siegen von Markus Salcher (Abfahrt und Super-G stehend) und Claudia Lösch (Super-G sitzend) bereits bei viermal Gold. Am 25. Februar wird der Kampf um Medaillen in La Molina mit den Superkombinationen fortgesetzt.

