Mark Dekan wird neuer CEO der Ringier Axel Springer Media AG

Mit Wirkung zum 1. März 2013 wird Mark Dekan, 36, Chief Executive Officer der Ringier Axel Springer Media AG. Er wird seine bisherige Funktion als Chief Financial Officer beibehalten. Der bisherige CEO Florian Fels, 45, wird CEO Publishing der Ringier AG und verantwortet damit das Kerngeschäft des Schweizer Medienunternehmens. Mit dem Wechsel von Florian Fels besteht die Konzernleitung der Ringier Axel Springer Media AG künftig aus zwei Mitgliedern, Mark Dekan als CEO/CFO und dem Chief Digital Officer Patrick Boos, 45.

Mark Dekan war mehrere Jahre in leitenden Finanzpositionen in der Logistikbranche tätig, bevor er 2008 Kaufmännischer Leiter für den Bereich Finanzen und Dienstleistungen bei der Axel Springer AG wurde. Mit Gründung des Joint Ventures wechselte er 2010 als Chief Financial Officer in die Geschäftsleitung der Ringier Axel Springer Media AG.

Ralph Büchi, Präsident des Verwaltungsrates der Ringier Axel Springer Media AG: "Im Namen der Gesellschafter möchte ich Florian Fels meinen herzlichen Dank aussprechen. Der Start des Joint Ventures und die Jahre des Aufbaus sind von ihm maßgeblich geprägt. Mit der Ernennung von Mark Dekan als neuen CEO wollen wir die erfolgreiche Entwicklung und die Digitalisierung der Ringier Axel Springer Media AG weiter vorantreiben."

Ringier Axel Springer Media AG:

Das Unternehmen Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer AG gegründet und bündelt Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa der beiden Gesellschafter. Das Unternehmen ist in den vier Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, Slowakei und Serbien mit einem breiten Medienportfolio von mehr als 130 Online- und Printangeboten aktiv. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt insgesamt ca. 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

