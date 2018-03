ÖAK 2012: Kronen Zeitung ist erneut auflagenstärkste Tageszeitung

Wien (OTS) - 809.990 verkaufte Exemplare weist die heute veröffentlichte Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) der Kronen Zeitung 2012 im Wochenschnitt (Mo-Sa in der Kategorie "verkaufte Auflage mit Großverkauf max. 17,5 %") aus. Sie bestätigt damit -ungeachtet eines leichten Rückgangs der Krone-Verkaufszahlen - einmal mehr die unangefochtene Spitzenposition der Kronen Zeitung am heimischen Tageszeitungsmarkt. Zum Vergleich: Die verkaufte Auflage der "Krone" ist fast drei mal so groß wie jene der zweit platzierten "Kleinen Zeitung". Und: Sie ist höher als die der nächsten sechs Kauf-Tageszeitungen zusammen. Nur die Sonntags-Auflage der "Krone" selbst übertrifft diesen Wert. Denn sonntags wurden von Kronen Zeitung und Krone bunt im Jahresschnitt 2012 stolze 1.309.383 Exemplare (Kategorie "verkaufte Auflage mit Großverkauf max. 17,5 %") verkauft.

Weitgehend stabil gegenüber dem Vorjahr präsentiert sich die Krone-Aboauflage: 681.603 Krone-Exemplare wurden im Jahresschnitt 2012 wochentags (Mo-Sa) im Abo bezogen. Sonntags sind es 611.501 Exemplare. Mit einem Aboanteil von 84 % an der verkauften Auflage (Mo-Sa) ist die Kronen Zeitung auch hier im Spitzenfeld.

"Mehr als 800.000 täglich verkaufte Exemplare sprechen für die starke Medialeistung der Krone. Als nationaler Tageszeitungs-Marktführer bieten wird damit unseren Werbekunden - in einem zunehmend fragmentierten Medienmarkt - eine hervorragende Basis für effiziente Kampagnen. Unsere konstant hohen Abozahlen bestätigen die hohe Leser-Blatt-Bindung und stehen für die besonderen Kontaktqualitäten der Kronen Zeitung als Kauf-Tageszeitung", kommentiert Mediaprint-Geschäftsführer Mag. Gerhard Riedler die aktuellen ÖAK-Zahlen.

Verkaufte Auflage Kronen Zeitung Jahresschnitt 2012 Ausgaben Mo - Sa So Krone Gesamt 809.990 1.309.383 Krone Stamm 330.700 634.548 Krone Wien 116.470 279.607 Krone Niederösterreich 168.580 287.303 Krone Burgenland 41.332 63.217 Krone Oberösterreich 145.883 209.924 Krone Salzburg 63.347 85.227 Krone Tirol 52.304 76.876 Krone Steiermark 141.364 199.270 Krone Kärnten 74.524 95.335

Quelle: ÖAK 2012, Wochenschnitt Mo-Sa und So, Kategorie "verkaufte Auflage mit Großverkauf max. 17,5 %"

