In vier Tagen tanzen die "Dancing Stars": Das Internet-Package zum ORF-Tanzevent

dancingstars.ORF.at, ORF-TVthek und insider.ORF.at mit zahlreichen Services rund um den ORF-TV-Ballroom

Wien (OTS) - In vier Tagen ist es so weit, dann eröffnen Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger die achte Staffel des ORF-eins-Events "Dancing Stars". Bereits vor dem TV-Start hat der ORF-Ballroom seine Tore im Web geöffnet, denn dancingstars.ORF.at liefert den Fans schon jetzt alle wichtigen Infos zur neuen Staffel. Mit Beginn des TV-Events am 1. März stehen dann auf der ORF-TVthek Live-Streams und Video-on-Demands der Shows bereit. insider.ORF.at vervollständigt das spannende multimediale Online-Package durch zahlreiche exklusive Services.

dancingstars.ORF.at - die Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans

Wie es wirklich bei den Proben zugeht, welches Tanzpaar sich warum besonders schwer oder leicht tut und welchen Promis das harte Training am stärksten zu schaffen macht - die Website dancingstars.ORF.at liefert den Fans des ORF-Ballrooms ab 25. Februar alle Infos zu Promis und Profis. Aktuelle Storys über Proben und TV-Auftritte, exklusive Interviews, alle Videos der Auftritte sowie Backstage-Videos, Votings und vieles mehr machen die Site zur Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Tanzbegeisterten.

Alle Shows live und on demand auf http://TVthek.ORF.at

Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stehen ab 1. März alle TV-Shows als Live-Stream zum Abruf bereit. Wer seine "Dancing Stars" im Fernsehen verpasst hat oder ihren Auftritt noch einmal genießen will, für den bietet die ORF-TVthek außerdem die kompletten Shows nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand. Im Themencontainer gibt es Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick.

Exklusive ORF insider-Services

Auch http://insider.ORF.at stellt spannende Services rund um die "Dancing Stars" bereit: Fans können Tickets für die Live-Shows gewinnen und sich via Newsletter über alle Facts zu Shows und Kandidaten informieren lassen.

