"DIE.NACHT" mit "Willkommen Österreich", "Schlawiner" und "Come Fly with Me"

Volker Piesczek und Clara Luzia bei Stermann & Grissemann

Wien (OTS) - Talk, beste österreichische Unterhaltung und eine gute Portion schwarzer Humor stehen im Mittelpunkt der "DIE.NACHT" am 26. Februar 2013. In einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" um 21.55 Uhr begrüßen Stermann und Grissemann Schauspieler und Moderator Volker Piesczek und Sängerin und Songwriterin Clara Luzia. Im Anschluss um 22.50 Uhr dreht sich bei den "Schlawinern" in der neuen Folge "Hot Nights" alles um geheime Beziehungen und Leidenschaft. Auch die beiden Comedy-Briten Matt Lucas und David Walliams wirbeln den Flughafen um 23.25 Uhr wieder kräftig auf, wenn es "Come Fly with Me" heißt.

Diese Woche zu Gast bei Stermann & Grissemann:

Schauspieler und Moderator Volker Piesczek startete nach einer Fußballkarriere beim Wiener Sportklub seine Karriere als Sportmoderator. Es folgten Arbeiten für Lifestylemagazine und Moderationen für verschiedene TV-Sendungen und Off-Air Events. Als Schauspieler war er in Nebenrollen bei "Kommissar Rex" oder "Trautmann" zu sehen. Piesczek ist mit der Politikerin Eva Glawischnig verheiratet und hat zwei Söhne.

Die Sängerin und Songwriterin Clara Luzia gründete 1999 die Band Alalie Lilt. 2005 startete sie ihre Solokarriere. Ihr erstes Soloalbum "Railroad Tracks" veröffentlichte sie 2006. Für das Album "The Long Memory" bekam sie 2007 den Austrian Music Award Amadeus. Eine weitere Nominierung erhielt Clara Luzia 2009 für "The Ground Below". 2012 nahm sie mit ihrer Band "We Are Fish" auf, das im März 2013 veröffentlicht wird.

"Schlawiner: Hot Nights" um 22.50 Uhr

Maia (Angelika Niedetzky) hat einen neuen Freund. Alle kennen ihn, nur Manu (Michael Ostrowski) (Maias Ex) nicht. Deswegen holt er Erkundigungen ein, stößt aber überall auf eine solidarische Mauer des Schweigens. Auch Walter (Gerald Votava) hilft ihm erst weiter, wenn das Schnitzel auf dem Lieblingsplatz saftig genug ist. Andreas (Christian Dolezal) sieht Stella (Marlene Morreis), wie sie einen anderen Mann umarmt - das kann Jesus (Michael Smulik) nicht auf sich sitzen lassen. Doch weil alles nur halb so schlimm ist, sollte eine vorschnelle Mailbox-Nachricht wieder verschwinden, bevor es richtig Ärger gibt. Gundi (Suse Lichtenberger) findet, dass Maia sich beziehungstechnisch verbessert hat, und spendiert ihr und Norbert (Martin Oberhauser) etwas zum Herzerwärmen. Doch das Feuer der Leidenschaft lodert höher als gewünscht."

"Come Fly with Me" um 23.25 Uhr

Das Boarding auf dem skurrilsten Flughafen Großbritanniens hat begonnen! In der Luft unternimmt die 80-jährige Hetty Wolf die erste Flugreise ihres Lebens mit "Great British Air", und das verheiratete Pilotenpaar Simon und Jackie klären ihre Ehestreitigkeiten 10.000 Meter über Schweden. Auf dem Boden muss Omar Baba, der Besitzer der Billigfluglinie FlyLo, dringend etwas gegen die mangelhaften Sicherheitswesten in seinen Flugzeugen unternehmen. Währenddessen findet der oberste Einreisebeamte Ian einen verdächtigen Reisepass.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Schlawiner" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

