Die Fußball-Welthauptstadt heißt? - El Clásico-Woche auf www.laola1.tv!

Copa del Rey - Dienstag, 26.02.2013 - FC Barcelona vs. Real Madrid La Liga - Samstag, 02.03.2013 - Real Madrid vs. FC Barcelona

Wien (OTS) - Anpfiff zur El Clásico-Woche bei LAOLA1.tv! Gleich zweimal treffen diese Woche der FC Barcelona und Real Madrid aufeinander. Am Ende gibt es dann die Antwort auf die Frage "Die Fußball-Welthauptstadt heißt?". Das erste Duell steigt am Dienstag, 26. Februar, im Rückspiel des Copa del Rey-Halbfinales: Der FC Barcelona empfängt Real Madrid zum heißen Kampf um den Einzug in das Finale um den spanischen Königspokal. LAOLA1.tv zeigt dieses Fußball-Highlight in Deutschland und Österreich exklusiv als kostenlosen LIVE-Stream im Internet sowie via iPhone und iPad. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr, Anpfiff im Camp Nou ist um 21.00 Uhr.

Alles ist möglich in dem Duell am Dienstag: Nach dem 1:1 im Hinspiel gab es noch keinen Sieger. Fabregas brachte die Gäste aus Katalonien damals in Führung, Varane gelang am Ende noch der späte Ausgleich für die Mourinho-Truppe (die Highlights des Spiels auf www.laola1.tv). Aber am Dienstagabend muss es einen Sieger geben. Nur ein Team kann ins begehrte Pokal-Finale einziehen!

Gleich am Samstag, 2. März, kann der Verlierer im Pokalkampf im nächsten El Clásico Revanche nehmen. Dann empfängt der Tabellendritte Real Madrid den Tabellenführer FC Barcelona im Estadio Santiago Bernabéu zum 26. Spieltag in La Liga. Anpfiff ist um 16.00 Uhr, LAOLA1.tv überträgt auch dieses Highlight LIVE!

LAOLA1.tv zeigt auch das 2. Copa del Ray-Halbfinale zwischen FC Sevilla und Atletico Madrid (Hinspiel 2:1 für Atletico Madrid) am Mittwoch, 27. Februar, ab 22 Uhr im kostenlosen LIVE-Stream.

