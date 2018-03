ÖAK: 3,2 Millionen* Exemplare im Gratisvertrieb

Regionalmedien Austria (RMA) mit 128 Lokalausgaben in ganz Österreich

Wien (OTS) - Die Titel der Regionalmedien Austria nehmen in der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) erneut eine Spitzenposition ein: Die aktuellen Auflagenzahlen der ÖAK weisen der RMA gesamt mit Kooperationspartnern für das zweite Halbjahr 2012 eine Druckauflage von 3.298.701* Exemplaren und einen Gratisvertrieb von 3.244.579* Exemplaren aus.

"Die unter dem Dach der RMA zusammengefassten 128 Lokalausgaben haben unter den österreichischen Medien die mit Abstand höchste Auflage", so die RMA-Vorstände Klaus Schauer und Stefan Lassnig. "Österreichweit hat kein anderes Printmedium und auch keine andere in der ÖAK erfasste Kombination eine nur annähernd so hohe Auflage wie wir."

Titel der Regionalmedien Austria - ÖAK 2. HJ 2012*:

Druckauflage Gratisvertrieb bz-Wiener Bezirkszeitung (wöchentlich) 633.653 627.052 Bezirksblätter Burgenland (wöchentlich) 119.802 117.954 Bezirksblätter NÖ (wöchentlich) 663.729 653.899 Bezirksblätter Salzburg (wöchentlich) 210.801 209.053 Bezirksblätter Tirol (wöchentlich) 271.487 267.297 Kärntner Woche (wöchentlich) 227.929 225.500 Woche Steiermark (wöchentlich) 506.301 487.643 Bezirksrundschau OÖ (wöchentlich) 530.307 522.371 RZ-Medien Vorarlberg (wöchentlich/14-täglich) 134.692 133.810 RMA gesamt (wöchentlich/14-täglich) 3.298.701 3.244.579

Die WOCHE Steiermark hat neben dem Gratisvertrieb eine verkaufte Auflage der Murtaler Zeitung von 9.759 Exemplaren*.

* Quelle: ÖAK 2.HJ 2012, Druckauflage/Gratisvertrieb der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich/14- täglich, gratis).

RMA - Regionalmedien Austria:

2009 von der Styria Media Group AG und der Moser Holding AG gegründet, steht die RMA österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen. Die RMA vereint unter ihrem Dach insgesamt 139 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie Grazer, Kärntner Regionalmedien, Brennpunkt Schwaz und Wörgler & Kufsteiner Rundschau. Weiters bieten die Internet-Portale meinbezirk.at, woche.at und grazer.at auch im digitalen Bereich lokale und regionale Inhalte.

Weiterführende Links:

RMA - Regionalmedien Austria AG: www.regionalmedien.at

ÖAK - Österreichische Auflagenkontrolle: www.oeak.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

Regionalmedien Austria AG

Weyringergasse 35, 1040 Wien

Mobil: +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at