Margareten: Diskussionsveranstaltung "Mehr Platz für die Natur"

Wien (OTS) - Bezirksvorsteher Kurt Wimmer lädt am Donnerstag, den 28. Februar, um 18.30 Uhr zur Diskussionsveranstaltung Bezirksentwicklung - "Mehr Platz für die Natur in einem innerstädtischen Bezirk" in das Amtshaus Margareten (Festsaal, 2. Stock, 5., Schönbrunner Straße 54). BesucherInnen haben die Möglichkeit, sich über diverse Grünraumprojekte im Bezirk zu informieren.

Es stehen vor allem die Themen Grünraum in Margareten, Straßenbegrünung, Parks und Spielplätze sowie Fassadenbegrünung auf dem Programm. (Schluss) red

