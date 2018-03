Weltgrößte Pelletskonferenz in Oberösterreich

Europäische Pelletskonferenz 2013 startet am Mittwoch

Linz/Wels (OTS) - Holz-Pellets sind ein umweltfreundlicher und CO2-neutraler Energieträger mit wachsenden Marktanteilen weltweit. Die Europäische Pelletskonferenz des OÖ Energiesparverbandes versammelt vom 27. - 28. Februar in Wels Fachleuten aus der ganzen Welt. Mit mehr als 600 Teilnehmern ist die Europäische Pelletskonferenz die weltweit größte jährliche Pelletsveranstaltung, diese findet im Rahmen der jährlichen "World Sustainable Energy Days" statt.

Oberösterreich ist als Konferenzort besonders geeignet: mehr als 25 % aller in der EU verkauften Biomasse-Kessel werden von Oberösterreichs Kesselindustrie hergestellt, das Land ob der Enns ist mit mehr als 20.000 installierten automatischen Pelletskesseln eine der führenden europäischen Pelletsregionen, oberösterreichisches Ökoenerie-Know-how wird in der ganzen Welt geschätzt, tausende "Green-Jobs" sind in den letzten Jahren entstanden.

Die Europäische Pelletskonferenz 2013

Die Konferenz des Energiesparverbandes des Landes OÖ ist das globale Branchentreffen der Pelletsindustrie und bietet eine Reihe interessanter Programmteile:

- Plenum-Sessions: hochrangige Plenumsvorträge zu Strategie- und Technologietrends, Potenzialen, Märkten, Innovationen, Nachhaltigkeit - Das World Pellet Business & Technology Forum: Marktplatz für Produkt- und Service-Innovationen, Geschäftsmodelle, Finanzierungen - Die Pellet Networking Platform: Plattform für neue Kooperationen in verschiedenen Bereichen der Pelletsbranche

- Pellet News Worldwide: Informationen zu europäischen und weltweiten Märkten

- WSED next!: eine Veranstaltung für junge Forscher/innen

Fach-Exkursionen zu Pellets-Kesselproduzenten und die Energiesparmesse, die "Pellets-Messe" mit mehr als 100.000 Besucher/innen und mehr als 100 Aussteller im Bereich Pellets, runden das Programm ab.

