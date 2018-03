VIER PFOTEN Studie: Kennzeichnung von Eiern in verarbeiteten Produkten ist machbar

Fleischskandal zeigt Notwendigkeit von Transparenz

Wien (OTS) - VIER PFOTEN hat eine Machbarkeits-Studie zur Kennzeichnungspflicht von Eiern in verarbeiteten Lebensmitteln wie etwa Nudeln, Kuchen und Mayonnaise erstellt. Fazit: Genauso wie in Frischeiern könnte sehr wohl auch die Pflicht zur Kennzeichnung der Hühner-Haltungsform flächendeckend umgesetzt werden. Produzenten und Handelsunternehmen hatten dies stets in Abrede gestellt. VIER PFOTEN führt in der Studie auch konkrete Lösungsvorschläge zur Implementierung einer verpflichtenden Information auf den Produktpackungen an.

"Die EU hat sich in ihrer Verordnung 1169/211 eindeutig für mehr Transparenz für Konsumenten ausgesprochen. In der Tat gibt es hier noch viel Verbesserungspotenzial. Wir haben nun einen gangbaren Weg, um bei Eiern in verarbeiteten Produkten diese geforderte Klarheit für den Verbraucher zu schaffen", sagt Nikola Furtenbach, Kampagnenleiterin bei VIER PFOTEN.

Eine Studie des deutschen Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte im vergangenen Jahr ergeben, dass 48 % der konsumierten Eier im Hinblick auf die Haltungsform der Legehennen nicht gekennzeichnet sind, also fast jedes zweite Ei. Dieser Anteil teilt sich in Eier in verarbeiteten Lebensmitteln (32 %) und Eier in Großküchen und Bäckereien (16 %) auf. Die Situation ist in Österreich vergleichbar, so Nikola Furtenbach. "Wenn die Information zur Haltungsform beim Schalenei aber verpflichtend ist, warum sollte das bei Eiern in verarbeiteten Produkten nicht auch möglich sein?"

VIER PFOTEN schlägt vor, die Haltungsform (also Käfighaltung, Bodenhaltung, Freilandhaltung oder biologische Haltung) in der Zutatenliste anzuführen. "Man könnte sie in Klammer nach der Eizutat setzen", sagt Nikola Furtenbach. "So muss der Käufer nicht einmal einen Kennzeichnungsschlüssel entziffern".

Die Studie ist von VIER PFOTEN in den letzten Tagen an die Bundesminister Stöger und Berlakovic (zuständig für Gesundheit bzw. Landwirtschaft) sowie an die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer, die ZAG (Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Geflügelwirtschaft) sowie an die Tierschutz-Sprecher der Parlamentsparteien verschickt worden. Nikola Furtenbach: "Wir laden alle Beteiligten zu Gesprächen darüber ein. VIER PFOTEN ist auch gerne zu entsprechenden Beratungen bereit. Schließlich haben wir durch unsere zahlreichen Marktrecherchen in den vergangenen Jahren entsprechendes Know-how zu diesem Thema sammeln können."

Abschließend fordert VIER PFOTEN die Politiker auf, die Vorreiterrolle Österreichs in Bezug auf Legehennenhaltung auch bei den verarbeiteten Produkten wahrzunehmen. "Unsere Vertreter in Brüssel müssen hier entsprechenden Druck machen, dass eine Kennzeichnungspflicht auch wirklich durchgesetzt wird. Verbraucherinformation darf kein bloßes Lippenbekenntnis sein", meint Nikola Furtenbach.

Die Studie von VIER PFOTEN ist auf Anfrage in digitaler Form erhältlich.

Über VIER PFOTEN:

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Helmut Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und katzen, Labor-, Nutz-, Wild- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, Ungarn und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. www.vier-pfoten.org

