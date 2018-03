Währing: "Wiener Klassik Ensemble" spielt Strauß-Werke

Wien (OTS) - Einmal mehr veranstaltet der Kultur-Verein "Forum 18" einen Musikabend im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100): Am Dienstag, 26. Februar, sorgt das beliebte "Wiener Klassik Ensemble" für beschwingte Wohlklänge. Unter dem Titel "Walzer Träume" trägt die Formation ab 18.55 Uhr die schönsten Melodien der Strauß-Dynastie vor. Die Veranstaltung findet im Festsaal des Amtshauses (2. Stock) im Rahmen der Reihe "Von 1 bis 4 um 5 vor 7 (Der 'after work' Musikgenuss)" statt. Karten sind an der Abend-Kasse ab 18.30 Uhr zum Preis von 10 Euro erhältlich. Die Platzwahl bleibt der Zuhörerschaft überlassen. Für weitere Informationen und Reservierungen sind die ehrenamtlich agierenden Vereinsleute unter der Rufnummer 479 53 57 zu erreichen. E-Mails an die Konzert-Organisatoren:

office@1a-stocker.at. Der Abend wird vom Bezirk unterstützt. Auskünfte über zukünftige Kultur-Termine im "Währinger Rathaus" gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Telefonnummer 4000/18 115 und via E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "Forum 18": www.forum18.at

