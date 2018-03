EANS-News: Photon Energy Investments N.V. / Start der Zeichnungsfrist für Mittelstandsanleihe der Photon Energy Investments

Utl.: Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Anleihe des Erzeugers von Solarstrom Photon Energy Investments. Die Anleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 40 Mio. EUR bietet einen attraktiven Kupon von 8% bei quartalsweiser Zinszahlung. Die Erstnotiz im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. März 2013 vorgesehen.

Unternehmen/Anleihe

Amsterdam (euro adhoc) - 25.02.2013, Ab heute können interessierte Anleger die Anleihe der Photon Energy Investments N.V. zeichnen. Der Betreiber und Bestandshalter von Solarkraftwerken bietet einen attraktiven Kupon von 8%, durch die quartalsweise Zinszahlung liegt die Effektivverzinsung für Anleger sogar noch leicht darüber. Möglich ist die regelmäßige Zinszahlung durch die langfristig planbaren Cashflows, die Photon Energy Investments bereits heute aus dem Betrieb von Solarkraftwerken in Tschechien, der Slowakei und Italien generiert. Insgesamt ist in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe des angestrebten Emissionserlöses von bis zu 40 Mio. EUR eine Ausweitung des Eigenportfolios von derzeit rd. 25 MWp auf ca. 145 MWp geplant, um damit Umsatz und Ertrag auszubauen. Dafür will Photon Energy Investments vor allem in Zukunftsmärkten wie Nordamerika und Australien sowie in ausgewählten europäischen Ländern investieren und damit die bestehende Projektpipeline konsequent umsetzen. Der Kupon, die Effektivverzinsung durch quartalsweise Auszahlung sowie die Sicherungsrechte für Investoren liegen laut Research über dem Marktdurchschnitt.

Interessierte Investoren können die Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 EUR unter Angabe der WKN A1HELE bzw. ISIN DE000A1HELE2 in Deutschland bei den Direktbanken Cortal Consors S.A., DAB Bank AG und V-Bank AG sowie bei teilnehmenden Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und in Österreich über Brokerjet und Direktanlage.at zeichnen. Darüber hinaus kann die Anleihe über die Homepage www.photonenergyinvestments.com direkt bei der Emittentin gezeichnet werden. Dort stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung. Die Erstnotiz im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. März 2013 geplant.

Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Georg Hotar blickt sehr zuversichtlich auf den Beginn der Zeichnungsfrist: "Wir bieten unseren Anlegern durch die Anleihe eine attraktive Rendite bei gleichzeitig kalkulierbarem Risiko. Die Cashflows aus dem Betrieb unserer Solaranlagen sind durch langfristige Verträge und nationale Einspeisegesetze nachhaltig gesichert. Damit befinden wir uns im sogenannten "Sweet Spot" der Solarindustrie und in bester Gesellschaft, was unlängst auch die Investorenlegende Warren Buffet durch eine Milliardeninvestition in ein Solarprojekt in Kalifornien bestätigt hat. Wir haben in den zurückliegenden vier Quartalen bis einschließlich 30. September 2012 einen Umsatz von 12,4 Mio. EUR und einen Finanzüberschuss nach operativen Kosten, Zinsen und planmäßigen Tilgungszahlungen von 2,8 Mio. EUR erzielt. Dies stellt in Verbindung mit unserer Expansionsstrategie eine sehr solide Basis für die Bedienung des Anleihekupons dar", sagt Hotar.

Im Rahmen der Expansionsstrategie hat Photon Energy Investments klare Investitionskriterien definiert. Nur vorab ausgiebig geprüfte Projekte mit zweistelliger Projekt-Renditeerwartung in Ländern mit stabilen Rahmenbedingungen werden in den Bestand übernommen. Der Markteintritt erfolgt stets über kleinere Pilotprojekte. Photon Energy Investments verfolgt eine duale Strategie, bei der kurzfristig noch Projekte auf Grundlage landesspezifischer Förderungen umgesetzt werden, während die mittel- und langfristige Strategie auf der Realisierung und dem Betrieb förderunabhängiger Projekte für energieintensive Industriekunden beruht. Die Anleihemittel sollen revolvierend für die Vorfinanzierung neuer Projekte genutzt werden. Bereits in diesem Jahr sollen erste Projekte aus der Projektpipeline von derzeit insgesamt 127 MWp in Angriff genommen werden.

Die Projekte der Pipeline sind international breit diversifiziert und ausschließlich in Zukunftsmärkten mit ausgewiesenen Wachstumspotentialen angesiedelt, in denen die European Photovoltaic Industry Association in den kommenden Jahren mit einem Photovoltaik-Boom rechnet. Das Managementteam weist mit dem seit 2008 erfolgreich umgesetzten Geschäftsmodell beträchtliche Erfahrung und einen Track Record von 50 MWp an Gesamtkapazität für Eigen- und Drittkraftwerke in fünf Ländern auf. Zurzeit werden durchschnittliche Projekt-Renditen zwischen 9% und 14% aus den aktuellen Anlagebeständen mit einer Gesamtkapazität von rund 27 MWp in Tschechien, der Slowakei und Italien erzielt.

Details zur Anleihe

Art des Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Volumen: bis zu EUR 40 Mio.

Verzinsung: 8,00% p.a.

Zinszahlungen: Quartalsweise

Laufzeit: 5 Jahre

Stückelung: EUR 1.000,-

Covenants: Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*, Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften

Rückzahlung: 100% des Nennbetrags

Beginn der Angebotsfrist: 25. Februar 2013

Geplante Erstnotiz: 12. März 2013

Marktsegment: Open Market, Börse Frankfurt (geplant)

Credit Research: GBC Research, Independent Research

Rating: BB- (Creditreform)

ISIN: DE000A1HELE2

WKN: A1HELE

* In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen.

UNTERNEHMENSPROFIL

Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent von Strom aus Solarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.

