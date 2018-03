Emailvision ernennt Brad Wilson zum Chief Executive Officer

Hamburg (ots/PRNewswire) - Brad Wilson verfügt über erstklassige Erfahrung in den Bereichen CRM, Marketing Automation und Cloud Services

Emailvision, der führende Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für Relationship-Marketing und Customer Intelligence, ernennt Brad Wilson mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer. Brad Wilson löst damit den Firmengründer Nick Heys in dieser Rolle ab.

"Als CEO von Emailvision blicke ich mit Stolz auf die letzten 13 Jahre zurück, in denen eines der weltweit grössten und am schnellsten wachsenden Cloud-Unternehmen aufgebaut wurde," so Nick Heys. "Ich bin sehr zufrieden, jetzt Brad Wilson als neuen CEO des Unternehmens zu begrüssen. Seine ausgewiesene Branchenerfahrung und seine Erfolgsbilanz beim Aufbau und Betrieb globaler Unternehmen machen ihn zur absolut richtigen Person, Emailvision in die nächste Wachstumsphase zu führen."

"Es ist eine Ehre für mich, ab sofort Teil eines Unternehmens mit so grossartigen Menschen und marktführenden Cloud-Produkten zu sein," so Brad Wilson. "Unter der Leitung von Nick Heys ist ein hervorragendes Team bei Emailvision aufgebaut worden, mit einer Kultur, die auf Produktqualität und den Erfolg unserer Kunden fokussiert ist. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit ihnen und den weltweiten Geschäftsausbau."

Vor seinem Wechsel zu Emailvision war Brad Wilson sieben Jahre lang als weltweiter General Manager für das Dynamics CRM-Business bei Microsoft verantwortlich und etablierte diesen Geschäftsbereich als Marktführer für grosse und mittelständische Unternehmen. Gleichzeitig entwickelte er das Business zu einem "Cloud first" Sales- und Delivery-Modell , indem er das CRM als ersten kommerziellen Cloud-Service von Microsoft startete. Zuvor war Brad Wilson Vice President des weltweiten CRM Marketing bei Peoplesoft und Vice President of Product Marketing beim Marketing-Anbieter Epiphany. Darüber hinaus beteiligte sich Brad Wilson an zwei Silicon Valley Start-ups im Bereich der Echtzeit-Analyse. Brad Wilson hat einen MBA der Emory University und einen Master-Abschluss in Informatik der University of Florida. Im CRM Magazine wurde Brad Wilson insgesamt fünf Mal zum "Influential Leader" in der CRM-Branche gekürt.

Seine Tätigkeit bei Emailvision wird Brad Wilson grösstenteils von den Büros in London und Paris ausüben und darüber hinaus selbstverständlich Kunden, Partner und Mitarbeiter in Europa, Amerika und der Asien-Pazifik-Region aufsuchen.

Über Emailvision

Emailvision ist ein führender Anbieter für Cloud-basierte Marketing Automation und Analyse. Emailvision bietet eine innovative und einzigartige Lösung für Relationship-Marketing via E-Mail, Mobile, Social Media und Internet. Monatlich werden über die Emailvision Marketing-Cloud-Plattform mehr als 600.000 personalisierte Marketingkampagnen für über 3.300 Kunden ausgeliefert. Emailvision verfügt weltweit über Büros in 22 Ländern. http://www.emailvision.de

Emailvision GmbH Stefanie Angert Marketing Manager Central Europe 42-46 rue Médéric 92110 Clichy Frankreich Fon: +33(0)1-41-27-65-88 E-Mail: sangert @ emailvision.com http://www.emailvision.de FAKTOR 3 AG Raimar Tontsch Presseansprechpartner Kattunbleiche 35 22041 Hamburg Deutschland Fon: +49(0)40/67-94-46-93 E-Mail: r.tontsch @ faktor3.de http://www.faktor3.de