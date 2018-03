Dialogic stellt Netzwerk Fuel vor, um die Leistung von Media-Rich-Kommunikationen zu erhöhen

(PRN) - - Unternehmen definiert das Mögliche für weltweit modernste Netzwerke

Milpitas, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Dialogic Inc. , das NetworkFuel(TM) Unternehmen, gab heute sein wachsendes Engagement zur Entwicklung von Lösungen bekannt, das die Dienstleistungsanbieternetzwerke anregen wird, es ihnen möglich zu machen, ein dynamisches Kundenerlebnis anzubieten, das Video, Sprache, Daten - und was auch immer als nächstes kommt, beinhaltet. Für Dienstleister und Anwendungsentwickler, die die Lautstärke der Infrastruktur, die sie bereits aufgedreht haben, überlädt Dialogic Leistung und ermöglicht es Kunden sich zu erweitern, zu verbinden und zu kommunizieren, jenseits von dem was der Markt sich jemals vorgestellt hat.

Network Fuel ist ein einzigartiger Ansatz, der auf der Überzeugung, dass Technologien und Dienstleistungen die Fähigkeiten der bestehenden Netzwerke erhöhen müssen. Mit Network Fuel, können Dienstleistungsanbieter und Anwendungsentwickler von der hochwertigen, erfahrenen mediareichen Abonnentennachfrage profitieren, während gleichzeitig die Investitionen und die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen maximiert werden.

"Network Fuel ist Dialogic's innovative neue Haltung zur Lösung der größten respekteinflößenden Herausforderung, mit denen der heutige Netzbetreiber konfrontiert wird; Ausführung erweiterter Dienste mit den Ressourcen und Technologien, die sie derzeit haben", sagte Andrew Goldberg, Senior Vizepräsident für Marketing und Strategie bei Dialogic. "Der Schwerpunkt ist unseren Kunden zu helfen, ungenutztes Potenzial zu erkennen, durch unser Engagement einen Teil ihres Netzwerks zu beleben und es in eine Dienstleistungserbringungsmaschine zu transformieren."

Dialogic setzt seinen Network Fuel Zugang zu den fünf wichtigsten Marktsegmenten, die von seinen Kunden definiert wurden, die 48 der Top-50-Mobilfunkbetreiber und fast 3.000 Anwendungsentwicklern rund um den Globus beinhalten. Diese wichtigen Segmente sind:

1. Any-to-any Netzwerke - Dialogic verbindet heterogene Netzwerke und Mehrwertdienst-Plattformen nahtlos und effizient und ermöglicht Rich-Media-Kommunikation ununter-brochen zwischen Dienstleistern, Anwendungsentwickler und ihren Endnutzern zu fließen

2. KontaktzentrumTransformation - Dialogic ermöglicht es Kontaktzentrumbetreibern multi-modale, Rich-Media-Kommunikation in einer sicheren und optimierten Art und Weise zu integrieren.

3. Einheitliche Kommunikation für Dienstleister - Dialogic regt Dienstleister mit einer breiteren Palette von Mehrwertdiensten an, inklusive hosted IP-PBX über PC und Handy, Videotelefonie, erweiterte Messaging- und Kollaborationsservices über ein sicheres und lebendiges Netzwerk.

4. Anwendungsmöglichkeit - Dialogic inspiriert Anwendungsentwickler Mehrwertdienste wie Messaging, SMS, Videotelefonie, Klingeltöne, rechtmäßige Abschnitte und Services auf basierten Orten, schnell zu entwickeln und zu monetisieren.

5. Netzüberlastung - Dialogic zielt auf kostspielige und ineffiziente Netzwerklinks zu

Video-, Sprach- und Datenkapazitätsgewinne von bis zu 500 Prozent zu einem Bruchteil der Kosten für neue Netzkapazitäten.

Über Dialogicde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@14e8515cDialogic , das Network Fuel(TM) Unternehmen, inspiriert die weltweit führenden Dienstleister und Anwendungsentwickler, um die Leistung der Rich-Media-Kommunikation über die modernsten Netze zu erhöhen. Wir steigern die Zuverlässigkeit von any-to-any Netzwerkverbindungen, laden die Auswirkungen von Anwendungen auf und verstärken die Kapazität von überlasteten Netzwerken. Fünfundvierzig der weltweit Top 50 Mobilfunkbetreiber und fast 3.000 Anwendungsentwickler setzen auf Dialogic, um das Mögliche und das Übertreffen die Erwartungen der Benutzer neu zu definieren.

Für weitere Informationen über Dialogic und Kommunikationslösungen durch unsere Technologie angetrieben, besuchen sie www.dialogic.comund www.dialogic.com/showcase.

Besuchen sie ebenso unseren

Social Media Newsroom

für die

neuesten Nachrichten, Videos und Blog-Posts.

Dialogic und Network Fuel sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Dialogic Inc. oder unter einer ihrer Tochtergesellschaften ("Dialogic") registriert. Andere genannte Marken und/oder hierin erwähnt, sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Dialogic und seine Tochterunternehmen ermutigt alle Nutzer ihrer Produkte, sich alle notwendigen Lizenzen, die für geistiges Eigentum erforderlich sind, zu beschaffen, um ihre Konzepte oder Anwendungen umzusetzen, wobei die Lizenzen von Land zu Land variieren können. (DLGC-IR)

Schauen sie bei dem Ausstellungsstand # MWC13

@ Halle 5 Stand 5D54

und Halle 2 2C61 vorbei

Web site: http://www.dialogic.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Michelle Barry von Metis Communications,

+1-617-236-0500, michelle.barry @ metiscomm.com; Robin Carley von

Dialogic,

+1-973-967-6168, robin.carley @ dialogic.com