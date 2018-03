CloudTelephony® als neue Lösung für Telekom-Anbieter

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Telekom-Anbieter haben die Cloud als neue Einkommensquelle für Unternehmen erkannt.

Die meisten von ihnen haben Datendienste in ihr Produktangebot aufgenommen, die für den Einsatz in der Cloud geeignet sind, aber die Idee, ihr Cloud-Angebot um Sprachdienste zu erweitern, wurde aufgeschoben oder gar gestoppt. Dies ist auf mangelnde Erfahrung zurückzuführen und unzureichende Kenntnisse darüber, wie Probleme gelöst werden können, die sich Unternehmen heute stellen. Hinzu kommen die hohen Kosten für eigene Infrastrukturen oder unechte Pay-per-Use-Angebote von Cloud-Serviceanbietern.

Die DIALOGA GROUP präsentiert ihre CloudTelephony®-Lösung für Telekom-Anbieter beim diesjährigen Mobile World Congress.

Telekom-Anbieter bündeln mithilfe der Cloud-Technologie der DIALOGA GROUP ihre Angebote:

Anrufaufzeichnung, Monitoring, dynamische Anrufkontrolle, interaktive Sprachdialoge (IVR), automatische Anrufverteilung (ACD), Warteschleifenmanagement, Call Center-Lösungen, Agentenmanagement, mehrsprachige natürliche Spracherkennung, Sprachausgabe (Text-to-Speech), Telefonkonferenzen, Unified Messaging, virtuelle Rufnummern, Anrufanalysen, Rechnungstellung, konvergierte Self-Management-Schnittstelle, Voicemail, Webdienste, automatisches Wählverfahren u.v.m.

Die CloudTelephony®-Lösung der DIALOGA GROUP bietet Betreibern von Cloud-Diensten im Wesentlichen vier Vorteile:

- Finanzielle Attraktivität:

Das Geschäftsmodell der CloudTelephony®-Lösung ist ein echtes Pay-per-Use, Managed Services-Geschäftsmodell.

- Mühelose Integration:

Die CloudTelephony®-Lösung der DIALOGA GROUP lässt sich mühelos in alle Dienste integrieren, die der Betreiber bereits anbietet. Die Plattformen der CloudTelephony®-Lösung sitzen am Rande des Betreibernetzes. Der Betreiber liefert die Telekomkonnektivität. Die DIALOGA GROUP liefert die komplette CloudTelephony®-Lösung, Bereitstellung, Support und, was das Wichtigste ist, 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Voice-Mehrwertdienste.

- Einfaches Management:

Die Lösung lässt sich über eine konvergierte, gesicherte Online-Schnittstelle für Selbstverwaltung, Management und Berichtswesen verwalten.

- Zuverlässigkeit:

Die CloudTelephony®-Lösung der DIALOGA GROUP ist nicht nur eine weitere Lösung für PBX-Hosting im Internet. Es handelt sich um Mehrwertdienste, die über ein intelligentes Netz (IN) der DIALOGA GROUP und Telekomknoten betrieben werden.

Tausende von Unternehmen aller Größen nutzen unsere Dienste, um überall in der Welt ihren täglichen Kundendienst zu verbessern oder erfolgskritische Anrufdienste zu unterstützen.

Technischer Support rund um die Uhr. Mehrfach redundante Plattformen.

Informationen zur DIALOGA GROUP:

Die DIALOGA GROUP ist ein Telekom-Betreiber, der CloudTelephony®-Lösungen auf Betreiber-Niveau bietet. Das Angebot basiert auf einem echten Pay-per-Use, Managed Services-Geschäftsmodell.

Unsere Stärken:

-- 15 Jahre Erfahrung als Anbieter von Kommunikationslösungen -- alleiniger Eigentümer der gesamten CloudTelephony®-Lösung -- konstante Innovationsstrategien -- 130 Millionen effizient gemanagte Minuten pro Monat -- Kontrolle über die gesamte Mehrwertpalette der CloudTelephony®: -- Markt- und Telekomregulierung -- Verschaltung, Signalisierung -- Gebührenberechnung, Rechnungstellung -- Mehrwertdienste -- konvergierte Schnittstelle für Selbstmanagement & Berichtswesen -- Bereitstellung, Kundensupport -- Betreuung von Netzbetreibern und Unternehmen in aller Welt, unabhängig von Größe oder Standort des Unternehmens (Kontaktcenter, Reisebranche, Transportwesen, öffentlicher Sektor, Bankwesen, Finanzdienstleister, Versicherungen, Logistik, Medien und E-Business).

Unser Team:

-- mehr als 100 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen: -- Softwareentwickler, Telekomingenieure, System- und Netzwerkadministratoren -- Experten für den internationalen Vertrieb und Geschäftsentwicklung -- Führungsriege mit internationaler Erfahrung und umfassenden Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Technologie und Telekommunikation -- Niederlassungen in Deutschland (Berlin, Frankfurt), im Vereinigten Königreich (London), Spanien (Bilbao, Barcelona, Madrid), Frankreich (Paris) und in den USA (New York) -- Geschäftspartner in aller Welt

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Aymeric Blazy,+34-944-94-94-94, clients @ dialogagroup.com