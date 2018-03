Es ist an der Zeit, mobile Netzwerkanalyse zu überdenken

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Napatech, der weltweit führende Anbieter von intelligenten Netzwerkadaptern, hat heute seine jüngste Veröffentlichung in der Publikationsreihe "Time to ReThink" herausgegeben, die sich mit wichtigen Themenfeldern für OEM-Anbieter von Netzwerkanalyse befasst. In "Time to ReThink Mobile Network Analysis" erläutert Napatech, dass ein wachsender Bedarf für eine neue Klasse von Netzwerkanalyse-Lösungen besteht, die der rapiden Steigerung des mobilen Datenverkehrs gerecht werden können.

"Betreiber stehen unter dem Druck, mehr Umsatz zu generieren. Sie haben mittlerweile erkannt, dass die Bereitstellung von besserer Qualität und innovativen Diensten der Weg in die Zukunft ist", erklärte Erik Norup, Präsident und CMO von Napatech. "Um dies zu erreichen, braucht man allerdings detaillierte Netzwerk- und Anwendungstransparenz an Schlüsselpunkten des Netzwerks. Zusammen mit unseren Partnern bietet Napatech jetzt die Kapazitäten, um Hersteller von Telekommunikationsausrüstung (Telecom Equipment Manufacturers / TEMs) dabei zu unterstützen, diesen Bedarf zu erfüllen."

Napatechs Produkte stellen die Werkzeuge für Echtzeit-Transparenz [ht tp://www.napatech.com/applications/network_monitoring_/network_manage ment.html] in mobilen Netzwerken bereit. Die neue Tunneling-Protokoll-Unterstützung extrahiert Informationen aus dem GPRS-Tunneling-Protokoll (GTP) und IP-in-IP-Tunnel, was eine effiziente Analyse von auf mobilen Netzwerken verwendeten Anwendungen und Diensten ermöglicht. Napatech-Adapter

können auch

Durchflusserkennung leisten und die intelligente Verteilung auf mehrere Server-CPU-Cores auf Grundlage der Inhalte der Tunnels, statt auf dem Tunnel selbst, durchführen. Dies erlaubt den TEMs und deren Kunden, ihre mobilen Anwendungen zur Datenanalyse zu beschleunigen.

Napatech ist außerdem eine Partnerschaft mit dem Anbieter von Deep Pack Inspection (DPI) Qosmos eingegangen, um den DeepFlow-Telecom-Tester zu produzieren, eine Analyseplattform mit Anwendungsidentifizierung in Hochgeschwindigkeit, die große Datenmengen des mobilen Netzwerkverkehrs in Echtzeit analysiert. Darüber hinaus ist die neue, integrierte IEEE 1588-2008-Unterstützung in der Lage, nanosekundengenaue Zeitstempel

zu

liefern, die Jitter- und Verzögerungszeiten messen können - was für die Betriebsqualität hinsichtlich der Service-Sicherstellung von größter Bedeutung ist.

"Napatechs neue Produkte und Funktionen in Verbindung mit Standard-Servern bieten TEMs eine leistungsstarke Plattform, die Kompliziertheit, Markteintrittszeiten und Kosten reduziert", fügte Norup hinzu. "Unsere Produkte können die Datenanalyse entlasten und beschleunigen, so dass die Verarbeitungsleistung in Servern maximiert wird und die Betreiber ein komplettes Service-Nutzungsprofil aufbauen können. TEMs erhalten so ein effektives Instrument, um Betreibern zu helfen, die Dienste anzupassen und ihre Umsätze angesichts des wachsenden mobilen Datenverkehrs zu steigern."

Besuchen Sie Napatech auf dem Mobile World Congress

in Halle 6, Stand 6G82 in

Barcelona, Spanien, vom 25. bis 28. Februar.

Für weitere Informationen oder für eine detailliertere Behandlung dieses Themas besuchen Sie bitte www.napatech.com.

Über Napatechde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@23cf8710Napatech ist der führende OEM-Lieferant von 40 GbE, 10 GbE und 1 GbE intelligenten Adaptern für Echtzeit-Netzwerk-Analyse mit über 100.000 eingesetzten Ethernet-Ports. Die Netzwerkadapter von Napatech bieten Echtzeit-Paketerfassung und -Übertragung mit einem Datendurchsatz der vollen Leitungsrate und keinerlei Paketverlust ungeachtet der Paketgröße. Intelligente Funktionen ermöglichen den Off-Load der Datenverarbeitung und die Paketanalyse, die in der Regel im Hauptprozessor (CPU) durchgeführt werden. Dies führt zu einer verbesserten Rechenleistung für die Netzwerküberwachung, die Analyse, das Management und die Test-, Mess-, Sicherheits- oder Optimierungsanwendungen, die unterstützt werden. Napatech verfügt über Verkaufs-, Marketing- und F&E-Niederlassungen in Mountain View (Kalifornien), Andover (Massachusetts), Washington D.C., Tokio (Japan), Seoul (Südkorea), Sao Paulo (Brasilien) und Kopenhagen (Dänemark).

