Mavenir hebt seinen Enhanced Messaging Hub auf Basis des Rich Messaging Servers (RMS) aus der Taufe

(PRN) - - IP-Messaging-Hub der nächsten Generation verbessert mit Ersatz bestehender Messagingsysteme und Migration in die Cloud

Richardson, Texas Und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Mavenir Systems, führender Produzent Software basierter Netzwerklösungen, hat heute seinen Enhanced Messaging Hub vorgestellt, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Messaging (SMS/M2M/MMS/Anrufbeantworter/VideoMail/RCSe/RCS5/CPM) auf einer einzigen Plattform der nächsten Generation vereint: dem Rich Messaging Server (RMS). Die Netzbetreiber gehen immer mehr zu einem vollständigen IP-Netzwerk auf Basis von LTE über und der Enhanced Messaging Hub liefert hier einen vereinfachten Rahmen, der existierende Messagingdienste und IP-Messagingdienste vollständig integriert, die Migration in die Cloud ermöglicht und bei der Reduzierung der Betriebskosten hilft.

Dieser leistungsfähige Enhanced Messaging Hub besteht aus mehreren Schlüsselkomponenten um Mavenirs Rich Messaging Server herum, der als "Hub" dient. Es wird intelligentes Interworking der Dienste auf der Softwareplattform mOne® bereitgestellt. Der mStore(TM) liefert skalierbare, zuverlässige und flexible Speicherkapazitäten auf Netzwerkbasis über alle Technologien des Messaging Hub hinweg und gewährleistet Message-Synchronisierung und Zugriff mittels mehrerer Geräte auf bereits aufgezeichnete Gespräche und Content der Nutzer. Eine Reihe von Serviceadaptern aus dem ausgedehnten Portfolio der existierenden Messaginganwendungen von Mavenir fungieren als Hochleistungsrouter und Gateways für den Mehrfachzugriff und machen die Lösung vollständig neutral gegenüber der Servicedomäne.

"Unsere Lösung versetzt die Mobilnetzbetreiber in die Lage, ihre Messaging-Infrastruktur umzustellen, Investitionen in Altausrüstung zu begrenzen und Dienste der nächsten Generation wie RCS, VideoMail und Web-Messaging einzuführen, während sie in die Cloud migrieren", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir Systems. "Wir haben den Transformationsprozess bereits mittels mehrerer wichtiger Vertragsabschlüsse eingeleitet. Netzbetreibern wird die Entwicklung ihrer Messaging-Infrastrukturen hin zur konvergenten Zukunft ermöglicht."

Der Enhanced Messaging Hub nutzt die Virtualisierungstechnologie mOne® zur Migration der Messaging-Infrastruktur eines Netzbetreibers in die Cloud und zur Bereitstellung flexibler Kapazitäten für veränderliche Nutzungsmuster. Dynamische Kapazitätsflexibilität ordnet automatisch HW-Ressourcen existierender Dienste zu den schnell wachsenden IP-Diensten der nächsten Generation zu und liefert auf Anfrage weitere Kapazitäten für Trafficspitzen. Die Migration in die Cloud wird vom Automated mCloud(TM) Manager vereinfacht, einem grundlegenden Management-Tool als End-to-End-Lösung über die Schichten von Anwendungen, Virtualisierung und Hardware hinweg.

Beim Mobile World Congress 2013 in Barcelona wird es eine Vorführung von Mavenirs kommerziell eingesetzter RCS-5-Lösung und Vorführungen eines virtualisierten IMS-Systems auf VoLTE, VoWi-Fi und der Kapazitätsflexibilität geben Besuchen Sie uns an Stand 6E60.

Medienkontakte:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@37651dd1Kevin Taylor/Valerie Christopherson Global Results Communications, Inc. +1 949 306 6476 mavenir @ globalresultspr.com

Europa: de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@4f88a0c0Hayley Myles Liberty Comms +44 7766 201 571 mavenir @ libertycomms.com

Web site: http://www.mavenir.com/