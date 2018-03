XPAL Power zeigt auf dem MWC 2013 seine Produktpalette, u.a. ein Batteriegehäuse für BlackBerry Z10 und das revolutionäre PowerSkin PoP'n, eine der ersten von Apple anerkannten, externen Akku-Ladelösungen für iPhone 5

(PRN) - - Neues PowerSkin®-Batteriegehäuse und SpareOne Plus-Notfalltelefon werden in Halle 7, Stand 7G15, vom 25.-28. Februar ausgestellt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - XPAL Power, einer der größten Hersteller von tragbaren Akkugeräten und der Technologieriese, der hinter den Marken SpareOne, PowerSkin® und Energizer® Energi to Go® steht, wird sein aktuellstes Portfolio in Halle 7, Stand 7G15, auf dem MWC 2013 zeigen.

PowerSkin®, der Hersteller von stoßdämpfenden, Akkuzeit-verlängernden Hüllen für Smartphones, wird eine Vorschau auf sein in Kürze erscheinendes Batteriegehäuse für den BlackBerry Z10 geben. Mit seinem neuen modernen Design, der weichen Silikon-Außenfläche aus einem Guss und einer wieder aufladbaren, eingebauten 1500 mAh-Batterie wird das Z10 PowerSkin® im späten März auf den Markt kommen. Wie bei allen anderen PowerSkin®-Schutzhüllen gehört zum Z10-Modell die klassische LED-Lichtleiste auf der Rückseite, die die verbleibende Batterieladung in der Hülle anzeigt. Sie verlängert die Leistung um bis zu 7 Stunden Sprechzeit und weist ein schlankes Design von nur 20 mm und ein Federgewicht von 88 Gramm auf.

PowerSkin® wird ebenfalls sein mit großer Spannung erwartetes Produkt PowerSkin PoP'n ausstellen, das Mitte Februar auf den Markt gekommen ist. PoP'n ist ein ansteckbarer 2000 mAh-Zusatzakku, der mit kleinen, flexiblen Saugnäpfen ausgestattet ist, die man extern an die meisten mobilen Geräte anheften und mittels eines austauschbaren Adapters mit einem Mikro-USB, einem Apple 30-poligen oder Apple Lightning-Adapter verbinden kann. Der PoP'n-Akkulader zeichnet sich durch ein robustes Hochglanz-Kunststoffgehäuse, eingeschweißte weiche Gummisaugnäpfe auf der Innenseite und einen Flex-Tip-Verbinder an der Unterseite aus, der bis zu 90 Grad Biegung bietet. So ist er selbst für die größten Gehäuse geeignet (abhängig vom Gehäuseöffnungstyp), um das Telefon aufzuladen. Er ist eines der ersten Apple MFI-genehmigten, externen Akku-Ladegeräte für das iPhone 5.

Von SpareOne, dem weltweit einzigen Notfall-Mobiltelefon, das von einer einzelnen AA-Batterie gespeist wird, wird das SpareOne Plus zu sehen sein - eine erweiterte Version, die bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas in diesem Januar eingeführt worden ist. Die Erweiterungen des SpareOne Plus umfassen einen standortbasierten Service, der den exakten Standort der Mobilfunkgerät-ID bestimmt -einsehbar mittels einer kostenlosen Smartphone-App und Webseite -sowie akustische numerische Rückmeldung, die die gewählten Nummern und eingehenden Anrufe laut vorliest. SpareOne wurde als ultimatives Sicherheits- und Kommunikationsgerät entwickelt, das bis zu 15 Jahr Akku-Lebensdauer bietet, wenn es unbenutzt gelagert wird (ausgeschaltet, Plastikstreifen noch eingelegt), oder 10 Stunden Sprechzeit bei Gebrauch. Zu den Funktionen zählen eine Taschenlampe auf der Oberseite, die 24 Stunden kontinuierliche Brenndauer liefert, eine Notruftaste (beispielsweise für 911) zur Benachrichtigung von Notfalldiensten, die mit oder ohne SIM-Karte arbeitet; die Möglichkeit, 9 Kurzwahltasten voreinzustellen und eine neue wiederverschließbare, wasserfeste Tasche mit feuchtigkeitsgeschützter Versiegelung, die Gespräche hindurchlässt. Die schwimmfähigen Taschen funktionieren auch bei extremen Temperaturen zwischen -22F und 140F (-30°C und 60°C) und schützen gegen das Eintauchen in Wasser für 30 Minuten bei einer Wassertiefe von 1 Meter. Sie bieten außerdem Raum für einige kleinere Objekte wie Kreditkarten, Verbandsmittel usw.

XPAL Power wird auf der MWC 2013 (Halle 7, Stand 7G15) ausgestellt.

Zur Vereinbarung eines Treffens mit XPAL Powers Präsident Christian Scheder wenden Sie sich bitte an Jeniece Aragon unter jeniece @ xpalpower.com.

Für weitere Informationen über SpareOne besuchen Sie die Webseite www.SpareOne.com und kontaktieren Sie media @ spareone.com.

Über PowerSkin®de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@462cf997 PowerSkins® weiche Silikonhüllen mit eingebauten Akkus verschaffen eine bis zu zweifach höhere Akkulaufzeit für beliebte iOS-, Android-, Windows und RIM-Smartphones und zeichnen sich durch ein schlankes, elegantes Design aus, das zu Ihrem Mobilgerät und Ihrem Stil passt. PowerSkin® is Powered by XPAL(TM), was bedeutet, dass durch eine patentierte Batterietechnologie aufgeladen wird, die den höchsten Standards an Sicherheit, Qualität und Leistung entspricht. Entwickelt als eine Energiequelle unter dem Motto "go-to, go-anywhere, go on-and-on", sind Sie und Ihr Smartphone mit PowerSkin® bestens aufgehoben. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte www.power-skin.com.



Um mehr über die PowerSkin®-Produkte zu erfahren, sehen Sie sich die Webseite www.power-skin.com



an und folgen Sie PowerSkin® auf Facebook.com/PowerSkinCases,



auf Twitter @PowerSkinUSA



und auf Pinterest.com/PowerSkinUSA.



Über SpareOne

SpareOne ist das einzige Notfall-Mobilfunktelefon der Welt, das von einer einzelnen AA-Batterie versorgt wird. Es bietet bis zu 15 Jahre Akku-Betriebsbereitschaft, wenn es unbenutzt bleibt, und 10 Stunden Sprechzeit bei Gebrauch*. SpareOne wurde als Rettungskonzept für Notfallsituationen entwickelt. Die Funktionen umfassen eine Taschenlampe mit 24 Stunden ununterbrochener Brenndauer, eine spezielle Notruftaste, beispielsweise für 911, zur Alarmierung von Notfalldiensten und die Fähigkeit, 9 wichtige Kurzwahltasten voreinzustellen. SpareOne ist ein unschätzbares Gerät sowohl für Einzelpersonen als auch für Entwicklungsländer mit eingeschränktem Zugriff auf die Energieversorgung. Mit den zusätzlichen Optionen der anpassbaren Marken-Kennzeichnung an der Außenseite und der Fähigkeit, SIM-Karten mit Minuten für lokale und international Anrufe vorzuladen, eignet sich SpareOne außerdem ideal für besondere Veranstaltungen, Partnerschaftsprogramme von Unternehmen und weitere personalisierte Verwendungsmöglichkeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.SpareOne.com und folgen Sie SpareOne auf Facebook unter www.facebook.com/SpareOnePhone,

auf Twitter @SpareOnePhone

und auf Pinterest.com/SpareOne.



Über XPAL Power

XPAL Power, eine Tochtergesellschaft von TennRich International, hat seinen Sitz in Kalifornien und Vertriebs- und Marketingteams in den Vereinigten Staaten. Das Design-Team von TennRich befindet sich in Taiwan und das unternehmenseigene Werk namens PRC in Shenzhen. Das Werk ist die erste Betriebsstätte Chinas, in der man sich auf die Produktion wieder aufladbarer Lithium-Polymer-Batterien konzentriert, und es gehört gegenwärtig zu den größten Herstellungsbetrieben für tragbare Akkugeräte in ganz Asien. Das Siegel Powered by XPAL(TM) steht für Qualität, Sicherheit und Effizienz - eine Garantie, dass diese Merkmale in jedem Produkt zu finden sind, das durch das XPAL-Authentifizierungsverfahren gegangen ist. XPAL Verified(TM) ist ein Authentifizierungsprozess der unsere Verpflichtung zur Qualität unterstreicht. Dabei werden komplexe Algorithmen verwendet, die Batterie-Seriennummern erkennen und transferieren, um die Legitimität eines Produkts zu gewährleisten - diesem Qualitätssicherungsprozess können Kunden vertrauen. Besuchen Sie www.XPALPower.com für detaillierte Informationen.

Web site: http://www.XPALPower.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Medien - Jennifer Reiss, Max Borges Agency, Senior

Account Manager, +1-305-374-4404 x 144,

jenniferreiss @ maxborgesagency.com