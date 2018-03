Karner zu Stronach: Der leere Sessel hat alles gesagt

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Der leere Sessel in der heutigen ORF-Fernseh-Diskussion hat alles gesagt. Da helfen auch noch so viele Aussendungen des Teams Stronach nicht. Stronach kneift vor Diskussionen, kennt sich im Land nicht aus und ist am 4. März wieder weg", kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner heutige Aussagen des Teams Stronach knapp.

