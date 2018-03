"trend": Hannes Jagerhofer gründet checkrobin.com

Neues Online-Portal im Transportbereich von Hannes Jagerhofer.

Wien (OTS) - Der Kärntner Event-Profi Hannes Jagerhofer hat ein neues Start-up im Transport-Bereich gegründet, berichtet das Wirtschaftsmagazin "trend" in der am Montag erscheinenden Ausgabe. "Checkrobin.com" bietet Autofahrern die Möglichkeit, auf ihrer Route Gegenstände aller Art für andere gegen Entgelt zu transportieren. Der Start des Portals ist für Mai geplant. "Vor allem Pendler, die unter den gestiegenen Spritpreisen leiden, können sich so ein Körberlgeld verdienen", sagt der Unternehmer, der gerade Fahrer sucht, um das Service zu testen. Checkrobin ist die zweite Online-Idee von Jagerhofer, der bereits die Flugsuchmaschine Checkfelix erfolgreich etabliert hat.

Rückfragen & Kontakt:

trend Redaktion, Tel.: (01) 534 70/3402