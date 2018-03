ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Erste-Liga-Match Cashpoint SCR Altach - SV Scholz Grödig

Am 25. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 25. Februar, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels Cashpoint SCR Altach - SV Scholz Grödig um 18.25 Uhr sowie die Höhepunkte von den Super-G-Bewerben und den Slaloms der Damen und Herren bei der alpinen Ski-WM der Behinderten in La Molina um 17.15 Uhr und vom Teambewerb in der nordischen Kombination auf der Normalschanze und dem Langlauf-Teamsprint der Damen und Herren bei der nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 um 20.30 Uhr.

Mit dem Match Cashpoint SCR Altach gegen SV Scholz Grödig startet die "Heute für Morgen" Erste Liga in das Frühjahr. Grödig, zurzeit auf Platz drei der Tabelle, braucht einen Sieg, damit der Abstand zu Tabellenführer Austria Lustenau von derzeit neun Punkten nicht noch größer wird. Für die Altacher geht es um die Absicherung des vierten Tabellenplatzes. Beide Mannschaften gingen mit einem vollen Erfolg in die Winterpause: Grödig besiegte zu Hause den FC Lustenau klar mit 4:1, Altach feierte einen 1:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Horn. Kommentator ist Thomas König.

