ÖSTERREICH-Umfrage: SPÖ führt in Kärnten mit 31 %, FPK bei 26 %

ÖVP nur bei 13 %, Grüne 12 %, Stronach 11 %, BZÖ 5 %

Klagenfurt (OTS) - Laut der aktuellen Umfrage in der Sonntagsausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH (Gallup, 200 Befragte, Befragungszeitraum: 20. Februar bis 22. Februar 2013) ist die SPÖ in Kärnten nur eine Woche vor dem Wahltag weiter klar in Führung: Wäre diesen Sonntag Kärnten-Wahl würde die SPÖ mit 31 % gewinnen.

Die FPK mit Gerhard Dörfler kommt weiter nur auf 26 % und wäre damit nur noch Nummer 2.

Dahinter liegen drei Parteien Kopf an Kopf: Die ÖVP wird laut Gallup kommenden Sonntag auf 13 % abstürzen (minus 4 %), die Grünen kämen laut Gallup auf 12 % (+7 %) - und Stronach würde in Kärnten mit 11 % die 10-%-Marke überspringen. Das BZÖ wäre mit 5 % hauchknapp im Landtag.

Bei einer Direktwahl würden 37 Prozent Dörfler wählen, 35 % würden SPÖ-Chef Peter Kaiser wählen.

