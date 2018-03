Lupin erhält Genehmigung der FDA für den Antrag auf Arzneimittelzulassung für die orale Suspension von SUPRAX®, 500 mg/5mL

Mumbai, Indien Und Baltimore (ots/PRNewswire) - Genehmigung wird zum wachsenden SUPRAX(R) Franchise beitragen

Der Pharmariese Lupin Ltd. hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Lupin Pharmaceuticals Inc. (insgesamt Lupin) die Genehmigung für die orale Suspension von SUPRAX(R) (Cefixime), 500 mg/5mL von der US-amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) bekommen hat. Lupin erwartet, in naher Zukunft mit dem Versand des Produkts zu beginnen.

Die Genehmigung wird Lupin's Sortiment an SUPRAX(R) Verabreichungsformen erweitern, die erhältlich sind, um bestimmte Symptome bei geeigneten Patienten zu behandeln. SUPRAX(R) ist zurzeit in 100 mg/5ml und 200 mg/5ml Suspensionen erhältlich und in 400 mg Tabletten sowie 100 & 200 mg Kautabletten.

Diese neue Arzneimittelzulassung sieht mit 500mg/5mL eine neue Stärke von SUPRAX (cefixime) für die orale Suspension vor, bei der Behandlung von Mittelohrentzündung, akuter Verschlimmerung von chronischer Bronchitis, unkomplizierten Infektionen des Harntrakts, unkomplizierter Gonorrhö (zervikal/urethral) und Rachenkatarrh/Mandelentzündung.

Als Kommentar zu der neuen Genehmigung sagte Vinita Gupta, Vorsitzende des Konzerns Lupin Limited und Vorstandsvorsitzende von Lupin Pharmaceutical Inc. "Wir freuen uns über diese Genehmigung. Die neue Dosierungsform wird zu unserem wachsenden SUPRAX Franchise beitragen und wird für Erbringer von Gesundheitsleistungen sowie Patienten eine neue Formulierung sein, um die angegebenen Infektionen zu behandeln. Die Genehmigung für die orale Suspension von SUPRAX ist ein zusätzliches Beispiel unseres anhaltenden Einsatzes, den wir erbringen, um unsere Kunden zufriedenzustellen und uns um ihre Bedürfnisse zu kümmern.

Über Lupin Limited

Mit Hauptsitz in Mumbai ist Lupin ein innovatives transnationales Pharmaunternehmen, das ein breites Sortiment von mit Schutzmarken versehenen und generischen Formulierungen und Wirkstoffen produziert und entwickelt. Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur in den Bereichen Herz-Kreislauf, Diabetologie, Asthma, Pädiatrie, Zentralnervensystem, GI, Antiinfektiva, und nicht-steroidalen Entzündungshemmern und hat weltweit eine führende Position im Anti-TB- und Cephalosporin-Bereich inne.

Lupin ist der fünftgrösste und am schnellsten wachsende Akteur im Bereich Generika in den USA (5,1% Marktanteil bei Verschreibungen, IMS Health) und das drittgrösste indische Pharmaunternehmen nach Absatz. Das Unternehmen ist auch das am schnellsten wachsende unter den Top 10 der Pharma-Akteure im Bereich Generika in Japan und Südafrika (IMS).

Im Geschäftsjahr, welches im März 2012 endete, belief sich Lupin's konsolidiertes Konzernergebnis und Gewinn nach Steuern auf 70,972 Millionen Rs (1,49 Milliarden US-Dollar) beziehungsweise 8,676 Millionen Rs (182 Millionen US-Dollar). Für mehr Informationen besuchen Sie bitte http://www.lupinworld.com.

Lupin Pharmaceuticals, Inc. Ist die 100%ige US-Tochtergesellschaft von Lupin Limited. Mit Sitz in Baltimore, Maryland bietet Lupin Pharmaceuticals, Inc. qualitativ hochwertige, erschwingliche generische Medikamente und mit Schutzmarken versehene Formulierungen an, die grosses Vertrauen im Gesundheitswesen und bei Patienten in aller Welt geniessen. Für mehr Informationen besuchen Sie

http://www.lupinpharmaceuticals.com.

Für zusätzliche Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Shamsher Gorawara Leiter Unternehmskommunikation Lupin Limited Tel: +91-98-20-338-555 Email: shamshergorawara @ lupinpharma.com