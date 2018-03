Stuart Smith wird als Partner Teil des Führungsteams von Anomaly London

London (ots/PRNewswire) - Direkt nach Ben Moore, der im Dezember zum Team hinzukam, wird Stuart Smith nun zu einer weiteren tragenden Kraft im Führungsteam der Agentur.

Stuart hat seine Karriere mit begehrten strategischen Positionen in der Führungsebene bei Unternehmen auf der Kundenseite und bei Agenturen geprägt. Insbesondere hat Stuart während seiner Zeit bei Google Creative Lab und Wieden + Kennedy eine wahrlich integrierte Sichtweise dazu entwickelt, wie Unternehmen und Marken in einer zunehmend komplexer werdenden Geschäfts- und Medienlandschaft funktionieren und kommunizieren müssen.

Bevor er zu Anomaly hinzustieß, war Stuart der Leiter der Abteilung für strategische Planung bei Wieden + Kennedy in New York. Während dieser Zeit leitete er die integrierte Strategiegruppe für das Blue Chip-Kundenportfolio der Agentur, zu der neben Nike und Delta unter anderem auch Target und P&G gehören. Darüber hinaus war Stuart auch bei Google Creative Lab als Leiter der Abteilung für Planung tätig, wo er Initiativen über alle Google-Produkte hinweg betreute (inklusive Search, YouTube, Chrome, Android, Apps, Gmail, AdWords und andere).

Stuarts unübertroffene Fähigkeit, innovative strategische Ansätze zu entwickeln und deren Umsetzung zu leiten, machen ihn zur Idealbesetzung für die Position im Bereich der Angebotsplanung und des Angebots von Anomaly.

"Die einzigartige und progressive Angebotsplanung von Anomaly habe ich als Außenstehender immer bewundert. Jetzt bin ich begeistert darüber, ein Teil davon zu sein. Wieder mit Ben arbeiten zu können, steigert meine Begeisterung zusätzlich", erklärte Smith.

Der Carl Johnson, Global CEO, kommentierte: "Unser umfassendes Verständnis von Strategie treibt den Kern von Anomaly an und ermöglicht uns, solch verschiedenartige und effektive Lösungen bereitzustellen. Die heutigen Herausforderungen erfordern einen Geschäftspartner und nicht nur oberflächliches New-Age-Denken. Stuart ist eine reife Führungskraft mit tatsächlicher Substanz und verfügt daher über die einzigartige Fähigkeit, innovatives strategisches Denken in den Bereichen Geschäftsstrategie und Markenplanung bis hin zu Innovation und Ideenbildung für verschiedene Plattformen zu fördern.

"Nachdem wir unsere Geschäftsgröße in New York in den letzten zwei Jahren verdreifacht und auch neue Büros in Toronto und Amsterdam eröffnet haben, liegt unser Fokus nun auf London." In Kürze werden wir weitere Neuigkeiten haben."

Stuart wird ab 2. April 2013 für Anomaly London tätig sein.

INFORMATIONEN ZU ANOMALY

Gegründet im Jahr 2004 ist Anomaly eine schwer zu definierende, aber neuartige Agentur, bei der die Arbeit spannend ist. Die Agentur verfügt über Büros in New York, London, Amsterdam und Toronto. Zum Blue-Chip-Kundenportfolio der Agentur gehören American Express, Budweiser, Converse, Diageo, Dick's Sporting Goods, Google, Marriott Group's Renaissance Hotels, MINI, Nike und P&G. Anomaly hat für ihre sehr vielfältige Arbeit breitgestreut Anerkennung erhalten. Unter anderem erhielt die Agentur zwei Emmys für eine von der Agentur geschaffene TV-Serie, zwei goldene Effies für die Medienstrategie, einen Löwen & einen Cyber-Löwen aus Cannes und einen Mercury Musikpreis.

