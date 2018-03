Neues Volksblatt: "Quertreiber" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 23. Februar 2013

Linz (OTS) - Der Wunsch der Oberösterreicher nach einer Mediziner-Ausbildung im Land hat dem früheren Wissenschaftsminister Erhard Busek völlig die Contenance geraubt. Nicht, weil es ihm leid tut, dass er als Pensionist nichts mehr zu diesem Großprojekt beitragen kann, sondern weil er sich als Lobbyist der Wiener Med-Uni fürchterlich über den künftigen Mitbewerber aufregt. Dass er aber den Oberösterreichern vorwirft, sie spielten in der Frage der Finanzierung mit gezinkten Karten, ist eines Politikers, der sich früher für Fairness und Toleranz eingesetzt hat, unwürdig.

Aber jeder, wie er meint.

Auch die Innsbrucker betrachten die oberösterreichischen Pläne mit Missfallen. Im Kampf gegen eine Medizin-Fakultät an der Linzer Kepler-Uni bieten sie sogar die EU auf, die - wie ein außerordentlicher Universitätsprofessor in einer Aussendung schreibt - bei einer Ausweitung der Studienzahlen die 75-Prozent-Quote für inländische Medizinstudenten kippen könnte. In der EU weiß man davon zwar nichts, aber als Keule gegen die oö. Pläne taugt das allemal; jedenfalls für den Innsbrucker. Offensichtlich unterscheidet der ao. Professor auch zwischen ordentlicher und außerordentlicher Wahrheit. Zum Glück kommt es nicht auf die Quertreiber an, sondern auf jene, die im Land etwas zu reden haben; auf die Bundesregierung zum Beispiel. Und aus der haben sich schon namhafte Mitglieder für die Linzer Med-Fakultät ausgesprochen.

