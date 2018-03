Mobile World Congress, Barcelona: Gollas neue Kollektion bringt frischen Wind in die mobile Welt

Helsinki (ots/PRNewswire) - Golla präsentiert vom 25. - 28. Februar neben anderen Marktführern seine neue Kollektion auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Mit seiner neuen, trendigen Taschenkollektion für tragbare Geräte möchte Golla den Smartphone- und Tabletmarkt erobern. Golla hat genau das Richtige für Sie. Sommermodelle der Kollektion 2013.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130222/595476 )

Bleiben Sie in Bewegung

"Mit frischen Farben und neuen Designs schenkt Golla der mobilen Welt ein neues Konzept. Wir sind der Meinung, dass der moderne urbane Mensch Spass an seinen elektronischen Geräten haben, die Welt bereisen und Abenteuer erleben sollte", so Petri Kähkönen, CEO von Golla. "Wir ermöglichen dies, indem wir Taschen und Schalen für mobile Geräte entwickeln, die höchste Funktionalität mit Designs verbinden, die die Persönlichkeit ihrer Nutzer unterstreichen."

Nordisches Design stürzt sich ins Stadtgetümmel

Am Messestand in Barcelona stellt Golla in Kürze seine neuen Produkte mit exotischen Elementen und der Lebendigkeit einer Metropole vor. Golla verbindet seine skandinavischen Wurzeln mit schlichten Designs und hervorragender Benutzerfreundlichkeit, um aussergewöhnliche und trendige Schalen und Taschen zu entwickeln. Neuigkeiten von Golla

Die Kollektion 2013

Einige Highlights der Kollektion 2013 von Golla und ihrer Sommermodelle:

- Schlanke und sportliche iPad Snap Folder mit perfekter Passform und eingebautem Smart Stand für eine angenehme Displayposition. Sommerliche, frische Farben und umfassender Schutz.

- Die iPhone Slim Folder mit intelligentem Design und Magnetverschluss bieten Rundumschutz und leichten Zugriff auf alle iPhone-Funktionen.

- Die Phone Purses und Phone Wallets sind nun in weiteren Designvarianten erhältlich und lassen Sie Ihr Smartphone und sonstige Notwendigkeiten stilvoll transportieren.

Erleben Sie Golla! Barcelona, Gran Via - Halle 7, Stand 7E90

Über Golla

Golla entwickelt Produkte, die Sinn machen - Technologie wird Teil Ihres Lifestyles. Die durchdachten Funktionen ermöglichen Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Geräte auszuschöpfen. Mit einer Kombination aus Farbe, Fashion und Funktion bietet Ihnen Golla wunderschöne Designs für alle Lebenslagen. Golla bietet Ihnen Produkte für jedes Gerät, die Ihren persönlichen Stil widerspiegeln. So bleiben Sie auch unterwegs verbunden und sind zu allem bereit.

Die Produkte von Golla vereinen Komfort, Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Erkunden Sie die Welt mit Golla. Mehr als nur eine Marke - Golla ist ein Lifestyle. Ein Lifestyle voller Abenteuer.

