NXP Software bringt erstklassige Erfahrung zum MWC 2013

Eindhoven, Niederlande (ots/PRNewswire) - NXP Software wird seine neueste mobile Multimedia-Software LifeVibes auf dem Mobile World Congress 2013 (Halle 7, Stand 7C101) vorstellen. Die Besucher des Stands von NXP Software können mit den neuesten LifeVibes-Lösungen für Sprache und Video interagieren und erfahren, wie NXP Software es Geräteherstellern und Dienstanbietern ermöglicht, erstklassige Erfahrungen, ganz unabhängig vom Gerät, der Plattform oder des Dienstes, zu bieten.

Interaktive Vorführung

Besucher können mit einer Reihe an Demos interagieren, um zu sehen und zu hören, wie Life Vibes-Software für Sprache und Video eine grossartige Erfahrung auf einem breiten Spektrum an Hardware- und Software-Plattformen bietet. Indem eine Brücke zwischen Hardware und Anwendungen geschaffen wird, stellt NXP Software sicher, dass Gerätehersteller Dienste auf all ihren Mobilgeräten unterstützen können, während gleichzeitig die erstklassige Erfahrung garantiert wird, die Dienst- und Inhaltsanbieter ihren Kunden bieten wollen.

Wow-Effekt für Sprachdienste auf Mobilgeräten

Am Messestand wird NXP Software zeigen, wie LifeVibes VoiceExperience eine erstklassige Qualität und Klarheit für ein Gespräch über Breitband (HD Voice konform) ermöglicht. Die Besucher können zudem den Unterschied hören, der durch Rauschunterdrückungs- und Echokompensationstechniken der nächsten Generation unter schwierigen Bedingungen, wie sie bei der Messe selbst auftreten, geschaffen wird. Durch die Entfernung von Echo und Lärm vom Audiosignal bei gleichzeitig hoher Sprachqualität, garantiert LifeVibes VoiceExperience eine optimale Verständlichkeit beim Anruf über Mobiltelefone oder bei VoIP-Anrufen in geräuschvollen Umgebungen wie an Bahnhöfen oder Restaurants - selbst wenn der Lautsprechermodus genutzt wird.

Erstklassige Video-Demos

Neben einer umfangreichen Reihe an Sprach-Demos zeigt die Vorstellung des LifeVibes QuickPlayers wie der hochqualitative Engine zur Video-Wiedergabe eine reiche und problemlose Videoerfahrung auf Smart Screens für einen erstklassigen Videodienst bietet. Der Anwendungsfall der Freigabenutzung in sozialen Medien über LifeVibes MediaShare wird gezeigt werden. LifeVibes MediaShare ist nun auch für Windows Phone 8 verfügbar.

Experten für mobiles Multimedia

"Seit 2004 liefert NXP Software mit seinen LifeVibes-Lösungen Audio-und Videoinnovationen für die weltweit führenden mobilen Plattformen. Wir werden auch weiterhin damit fortfahren, dieses Fachwissen für neue Nutzungsbereiche anzuwenden und unsere Expertise dazu nutzen, um Herausforderungen im mobilen Multimedia-Bereich bei den heutigen Smartgeräten anzugehen," erklärte Cees Geel, Managing Director. "Unsere zweckbezogenen Lösungen bieten einen grossartigen Klang und hervorragende Videoqualität sowie die beste Sprachqualität auf Mobilgeräten. Umfassende Erfahrungen sind äusserst wichtig, wenn die beste Kundenerfahrung gewünscht ist. NXP Software verfügt über Techniker, welche die Herausforderungen bei Sprache und Video verstehen und die kontinuierlich daran arbeiten, bessere Lösungen zu entwickeln, um überall eine erstklassige Erfahrung bereitzustellen."

Zuverlässige Smart-Life-Lösungen

Die Vorführung der mobilen Technologie von NXP Semiconductors finden Sie am Stand von NXP Semiconductors (Halle 7. Stand A111). Aufbauend auf der Führungsrolle bei kontaktloser Technologie wie NFC und MIFARE wird NXP Semiconductors zuverlässige mobile Smart-Life-Lösungen vorstellen, für die eine breite Auswahl an NFC-fähigen Geräten verwendet wird, welche innovative Anwendungen für an das Internet angeschlossene Umgebungen wie für Städte, das Zuhause, das Büro und für den Handel bietet.

Informationen zu NXP Software

NXP Software ist der weltweit führende Softwareanbieter für mobile Sprachdienste und für Multimedia. Das Unternehmen ist auf innovative Lösungen und Anwendungsfälle spezialisiert, mit denen Gerätehersteller und Dienstleister aussergewöhnliche Media-Erlebnisse anbieten können. Seine Kompetenz, Verbraucherkenntnis und Partnerschaften im gesamten mobilen Ökosystem machen es NXP Software möglich, überall erstklassige Dienstleistungen anzubieten. Die LifeVibes((TM))-Software des Unternehmens bietet mehr Spass, Kreativität und Vielfalt für mit dem Internet verbundene Geräte, da das volle Potenzial aller Software- und Hardware-Plattformen genutzt wird, so dass die Verbraucher die besonderen Momente im Leben in vollen Zügen geniessen können.

