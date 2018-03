Bundeskanzler Faymann gratuliert Jacqueline Seifriedsberger zu Skisprung-Bronze

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Jacqueline Seifriedsberger über die bereits zweite ÖSV-Medaille am heutigen dritten Wettkampftag der 49. Nordischen Ski-WM in Val di Fiemme. " Jacqueline Seifriedsberger hat mit zwei gelungenen Sprüngen verdienterweise Bronze geholt. Ich gratuliere ihr herzlich und wünsche dem nordischen ÖSV-Team alles Gute für die kommenden WM-Bewerbe in Italien", so der Bundeskanzler.

