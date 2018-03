Güssinger ist wieder im Spiel

Güssing/Sulz (OTS) - "Nach langjähriger Verletzungspause ist Güssinger wieder zurück im Spiel und hat einen Sponsorvertrag mit der Basketballmannschaft 'Güssinger Knights' abgeschlossen.", gab der Geschäftsführer von Güssinger Mineralwasser, Stefan Lehrmayer, im Rahmen der heutigen Pressekonferenz im burgenländischen Güssing bekannt. Im Zuge dessen wurden auch die neuen Knights-Dressen, die ganz im Stil der neuen Güssinger-Etiketten gehalten sind, vorgestellt. "Belebend, prickelnd und erfrischend", wie Güssinger Mineralwasser, so charakterisieren die jungen Ritter auch Spiel und Esprit ihrer Mannschaft. Güssinger Mineralwasser ist aufgrund seiner ausgewogenen und überdurchschnittlichen Mineralisierung der optimale Begleiter für Profi- und Amateursportler.

Neben den neuen Dressen der Güssinger Knights, stellte Güssinger auch die neuen 'Outfits' seiner Mineralwasserflaschen vor.

"Die Etiketten verleihen unseren Wasserflaschen ein frisches Erscheinungsbild und stellen den symbolisierten Tempel des Quellhauses optisch ins Zentrum", so Stefan Lehrmayer.

Den positiven Einfluss von Güssinger Mineralwasser auf die Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden unterstreichen zahlreiche Auszeichnungen sowie das Prädikat 'Heilwasser', das Güssinger seit über 50 Jahren innehat. "Unser Wasser ist reich an essentiellen Mineralstoffen wie Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium, Chlorid und Hydrogencarbonat und deckt mit bereits einem Liter pro Tag einen wesentlichen Teil des täglichen Bedarfs an zahlreichen Mineralstoffen ab. Das Wasser ist in den vier Sorten 'mit Kohlensäure', 'wenig Kohlensäure', 'ohne Kohlensäure' sowie 'mit Zitrone' erhältlich", hielt Stefan Lehrmayer abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Tröllinger / Marketing Manager

j.troellinger @ guessinger.at

Mobil: 0664 4115574