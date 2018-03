"Orientierung" am 24. Februar: Rom - Die letzte Woche des Pontifex

Rom: Die letzte Woche des Pontifex

Die letzte "Arbeitswoche" von Papst Benedikt XVI. ist angebrochen -und Rom bereitet sich auf den letzten großen Auftritt des Pontifex im Rahmen einer Generalaudienz auf dem Petersplatz vor. Aber auch die Vorbereitungen auf das bevorstehende Konklave sind bereits im Gang. Dabei sind freilich noch wichtige Fragen offen: Wird Papst Benedikt XVI. einen früheren Beginn dieser Papstwahl möglich machen? Wird auch der umstrittene US-Kardinal Roger Michael Mahony an der Wahl teilnehmen, der in seiner Erzdiözese Los Angeles über viele Jahre hinweg Missbrauchsfälle vertuscht haben soll? Ein Bericht von Barbara Ladinser.

"Der Abschied - Papst Benedikt XVI." - Im Rahmen einer "ZiB spezial" überträgt ORF 2 die letzte Generalaudienz mit Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz in Rom am Mittwoch, dem 27. Februar, von 9.05 bis 12.00 Uhr.

Fern der Heimat: Arbeitsmigration philippinischer Frauen und die Folgen

Es sind rund 5.000 Filipinos, die tagtäglich ihr Heimatland verlassen, zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Als sogenannte Oversea Filipino Workers arbeiten sie als Krankenschwestern oder Haushaltsangestellte in Dubai, Kuwait, Saudi-Arabien, Singapur und Hongkong. So wichtig die Arbeitsmigration für die wirtschaftliche Situation einzelner Familien und des gesamten Landes auf der einen Seite sein mag, so hoch sind auf der anderen Seite die sozialen Kosten: Die Arbeitsbedingungen in der Fremde sind oft sehr belastend. Und die Kinder leiden unter der Abwesenheit der Mütter. Die Nichtregierungsorganisation Mindanao Migrant Center for Empowering Action in der Stadt Davao unterstützt sowohl Migrantinnen als auch ihre zurückgelassenen Kinder. Finanzielle Mittel dafür stellt die Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Österreichs zur Verfügung. Ein Bericht Maria Katharina Moser.

Von Hollywood ins Kloster: Die Nonne und die Oscar-Nacht

Sie ist 74 Jahre alt, Priorin des Benediktinerklosters St. Regina Laudis in Bethlehem, Connecticut, und gleichzeitig aktives Mitglied der amerikanischen Filmakademie, der "Academy of Motion Picture Arts and Sciences". Was wiederum bedeutet: Schwester Dolores hat, als einzige Ordensfrau, auch in diesem Jahr mitentschieden, wer in der kommenden Sonntagnacht die begehrten Oscars in Händen halten wird. Dabei hat Dolores Hart, so heißt die Nonne mit bürgerlichem Namen, selbst eine einzigartige Filmkarriere hinter sich: In den 1950er Jahren wurde sie, als 19-Jährige, an der Seite von Elvis Presley berühmt, spielte später - sechs Jahre lang - u. a. mit Anthony Quinn, Marlon Brando, Karlheinz Böhm und Anna Magnani. Doch dann entschied sie sich, vor 50 Jahren, gegen Millionengagen, Glitzerleben und sogar gegen ihren Verlobten - und wurde Nonne. Ein Bericht von Alexander W. Rauscher.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

