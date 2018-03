Vassilakou: Knappes Nein gegen Währinger Parkpickerl verkehrspolitisch bedauerlich

Wien (OTS) - "Das Votum der WähringerInnen ist zu respektieren. Dieses Ergebnis ist nach dem verantwortungslosen Negativ-Campaigning und Desinformieren von ÖVP und Co aber auch nicht weiter verwunderlich. Was die ÖVP in ihrer Argumentation tunlichst verschweigt, ist, dass sie keinerlei Rezepte gegen die Feinstaubbelastung der Wiener Luft und für wirksamen Klimaschutz in der Stadt hat", so Maria Vassilakou, Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin. "Die Stadt Wien wird aber weiterhin alles unternehmen, um der Bevölkerung gesunde Luft und eine hohe Lebensqualität zu bieten und der Verantwortung für wirksamen Klimaschutz gerecht zu werden. Eine ökologische Verkehrswende ist ein zentrales Anliegen für die WienerInnen und eine zentrale Voraussetzung für die Stellung der Stadt Wien als führende Smart City."

"Die Attraktivität der Stadt Wien wird davon abhängen, wie sie die Umwelt- und Verkehrsfragen der Zukunft löst. Wir sind fest entschlossen, einen klaren Weg zu gehen - weniger unnötige Autofahrten, Vorrang für Öffis, FußgängerInnen und RadfahrerInnen", so Vassilakou.

