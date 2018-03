Bundeskanzler Faymann gratuliert Mario Stecher zu WM-Silber bei den Nordischen Kombinierern

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann freut sich mit Mario Stecher über die erste ÖSV-Medaille am dritten Wettkampftag der 49. Nordischen Ski-WM in Val di Fiemme. "Mario Stecher hat sich nach einer mehrwöchigen Wettkampfpause mit tollen Leistungen auf der Schanze und in der Loipe diesen Erfolg redlich verdient. Ich gratuliere ihm herzlich und wünsche dem ÖSV-Team alles Gute für die nächsten WM-Bewerbe", so der Bundeskanzler.

