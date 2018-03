Sportminister Norbert Darabos gratuliert Mario Stecher zur Silbermedaille in der Nordischen Kombination

Wien (OTS/BMLVS) - Mario Stecher sorgte für die erste österreichische Medaille bei der Nordischen Ski-WM 2013 in Val di Fiemme. Der 35-jährige Routinier sicherte sich Silber in der Nordischen Kombination. Sportminister Norbert Darabos gratuliert: "Mario Stecher hatte im Vorfeld dieser WM mit einer schweren Verletzung zu kämpfen. Seine insgesamt sechste WM-Medaille ist daher besonders hoch einzuschätzen", so Darabos.

