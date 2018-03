VP-Juraczka ad Währing: Ein Sieg der Direkten Demokratie

Wien (OTS) - "Die sensationelle Beteiligung von rund 54% an der Befragung in Währing zeigt deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen und mitentscheiden wollen. Die Währinger haben schon einmal entschieden, dass sie kein Parkpickerl in Ihrem Bezirk wollen. Trotz einer Politik der Nötigung durch die zuständige grüne Vizebürgermeisterin Vassilakou, die ohne die Bevölkerung zu befragen, in den Nachbarbezirken das Parkpickerl eingeführt hat, bleibt die Front der Ablehnung in Währing aufrecht. Das ist ein großer Tag für die direkte Demokratie in Wien", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion auf die Abstimmung in Währing.

Manfred Juraczka: "56,3% haben auch bei der zweiten Abstimmung gegen die Einführung der Parkraumbewirtschaftung in Währing gestimmt und damit ein Zeichen gegen die rot-grüne Bevormundung gesetzt. Wenn Bürgermeister Häupl und Vizebürgermeisterin Vassilakou jetzt immer noch glauben, dass sie ohne grundlegende Veränderung der Parkraumbewirtschaftung in Wien durchkommen, dass sich die Menschen in dieser Stadt mit No-Na-Fragen wie bei der Wiener Volksbefragung einfach abspeisen lassen und dass sie 150.000 Wienerinnen und Wiener, die für eine Befragung über die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung unterschrieben haben, weiter ignorieren können, dann ist Ihnen wirklich nicht mehr zu helfen."

"Ich gratuliere Bezirksvorsteher Homole zu seinem Mut und zu seiner Entschlossenheit, auch gegen rot-grünen Widerstand den Bürgern die Letztentscheidung zu überlassen. Wir stehen zu unserem Wort: wo die ÖVP Regierungsverantwortung trägt, gibt es echte Bürgerbeteiligung und -mitbestimmung", so Juraczka abschließend.

