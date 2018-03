Junge Fremdsprachentalente zeigten hohes Niveau

LR Mennel gratulierte den talentierten Schülerinnen und Schülern

Dornbirn (OTS/VLK) - Diese Woche fanden im WIFI in Dornbirn die landesweiten Fremdsprachenwettbewerbe für Schülerinnen und Schüler der AHS und BHS statt. 74 Kandidatinnen und Kandidaten aus 20 Schulen bewiesen fremdsprachliches Können in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Bei der Siegerehrung am Freitag, 22. Februar 2013, überreichte Schullandesrätin Bernadette Mennel die Preise für die drei Besten jeder Kategorie.

LR Mennel hob dabei die ausgezeichnete Fremdsprachenarbeit an den heimischen Schulen hervor: "Der Fremdsprachenwettbewerb ist ein einzigartiger Leistungsbeweis für die Qualität und den Stellenwert des Sprachunterrichts in Vorarlberg." Die Aufgaben im Bewerb reichten von Diskussionsrunden über freie Reden bis zu kleinen Dialogen und Rollenspielen. Die jungen, hoch motivierten Sprachentalente wurden dabei von einer Expertenjury beurteilt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten als Anerkennung für ihr Engagement und ihre Leistungen Sparbücher, Jugendreisen und Gutscheine, die mit Unterstützung einiger Sponsoren zur Verfügung gestellt wurden. Die Erstplatzierten werden Vorarlberg bei den Bundesbewerben am Dienstag, 9. April, in Linz (BHS) und am Freitag, 12. April, in Wien (AHS) vertreten.

Englisch AHS

1. Nihan Dide Celem, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch

2. Fabian Bodenlenz, BG Bludenz

3. Judith Böhler, BG Blumenstraße Bregenz

Englisch BHS

1. Sarah Kresser, HLW Marienberg

2. David Beinder, HTL Rankweil

3. Jana Hammerer, HAK Bezau

Französisch

1. Sophia Johanna Schlosser, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch

2. Elisa Guggenbichler, BG Lustenau

3. Fabian Bodenlenz, BG Bludenz

Italienisch

1. Stefanie Peiker, HLW Rankweil

2. Chiara Bereuter, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch

3. Theresa Loacker, HLW Rankweil

Spanisch

1. Sophia Schlosser, Gymnasium Schillerstraße Feldkirch

2. Nemanja Erdevicki, HAK Lustenau

3. Johanna Amann, HLW Rankweil

