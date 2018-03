Schulpartner ad BMUKK: Bundes-SGA ist für Bundesschulen zuständig und nicht für Pflichtschulen

B-SGA soll Anstoß zur Bildung anderer schulpartnerschaftlicher Gremien liefern

Wien (OTS) - Anlässlich einer Pressekonferenz wurden heute der Bundesschulgemeinschaftsauschschuss (B-SGA), der gestern erstmals tagte, vorgestellt und seine ersten Forderungen präsentiert. Der B-SGA ist nach dem Vorbild des Schulgemeinschaftsausschusses an den einzelnen Bundesschulen aufgebaut. Seitens des Ministeriums wurde kritisiert, dass der Pflichtschulbereich im Konzept nicht berücksichtigt wurde, was aber in der Natur der Sache liegt. Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter von Bundesschulen wollen und können nicht für die Schulpartner im Pflichtschulbereich sprechen, dieser wird jedoch im Rahmen des SGA auf Landesebene (L-SGA) eingebunden.

"Der B-SGA stellt nicht den Anspruch sich mit Fragen zu beschäftigten, die eindeutig in der Landeskompetenz und nicht in der Bundeskompetenz liegen, und dies trifft auf den Pflichtschulbereich zu. Es hat keinen Sinn, in einem bundesweiten Gremium Dinge entscheiden zu wollen, die nicht bundesweit geregelt werden können", klärt Bundesschulsprecher Felix Wagner auf.

"In den informell in vielen Bundesländern existierenden schulpartnerschaftlichen Gremien ist natürlich auch der Pflichtschulbereich vertreten. Auch für diese Gremien fordern die Schulpartner eine rechtliche Verankerung", so AHS-Lehrergewerkschafter Eckehard Quin. "Wer Schulpartnerschaft nicht haben will, soll es ehrlich sagen und sich nicht hinter fadenscheinigen Ausreden verstecken", so Quin abschließend.

"Im Konzept der Schulpartner sind die Pflichtschulen somit sehr wohl mit einbezogen. Ein wenig verwundert bin ich, dass dieser Punkt beim BMUKK so nicht angekommen zu sein scheint, da gerade das BMUKK bezüglich der Kompetenzen Bescheid wissen müsste", so Theodor Saverschel, Bundeselternvertreter für höhere und mittlere Schulen.

Rückfragen & Kontakt:

Felix Wagner, Bundesschulsprecher

Ing. Theodor Saverschel, MBA, Präsident des Bundesverbandes der Elternvereine an mittleren und

höheren Schulen Österreichs,

Mag. Dr. Eckehard Quin, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft,

