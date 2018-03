"safety first" - Österreichischer Aktionsplan wird umgesetzt

Kommende Woche Symposium auf Initiative Österreichs in Brüssel

Wien (OTS) - "Es muss in Europa auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Sinnhaftigkeit von Kernenergie diskutiert werden", betont Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle im Vorfeld des Symposiums "Benefits and Limitations of Nuclear Fission Research for a Low Carbon Economy". Das Symposium ist Teil der Umsetzung des von der österreichischen Bundesregierung im März 2011 beschlossenen Aktionsplans, wurde auf Betreiben von Minister Töchterle 2011 im Rat beschlossen und findet kommenden Dienstag und Mittwoch in Brüssel statt. Es soll eine sachliche Diskussion über die Relevanz der Forschung im Nuklearbereich in Hinblick auf das derzeit in Verhandlung befindliche Euratom-Forschungsprogramm und seine Verknüpfung mit anderen EU-Politiken geführt werden. Dazu wird auch Univ. Prof. Dr. Wolfgang Liebert, Leiter des Instituts für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur, einen Beitrag leisten. Er wird insbesondere die im Vorfeld notwendige Überprüfung von EU-finanzierter aktueller Spalttechnologieforschung auf deren Sinnhaftigkeit sowie die Notwendigkeit der vorausschauenden Technikfolgenforschung betonen.

Bei den Verhandlungen zum Euratom-Forschungsprogramm (2012 - 2013) konnte Österreich eine Neuorientierung unter anderem auf Sicherheitsfragen erreichen. Das Euratom-Forschungsprogramm im Bereich Kernspaltung muss auf Sicherheit ausgerichtet sein und bleiben, so Töchterle. Der im März 2011 beschlossene Aktionsplan der Bundesregierung dient weiterhin als Basis für die Verhandlungen zum Euratom-Forschungsprogramm 2014 - 2018. Er umfasst die Neuorientierung der europäischen Nuklearforschung, die Stärkung der Sicherheitsforschung und die Umschichtung von Budgetmitteln des Forschungsprogramms in die Bereiche Strahlenschutz, medizinische Anwendungen, Risikoforschung und Aktivitäten, die mit dem Nichtweiterverbreitungsvertrag verbunden sind.

