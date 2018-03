INFRAWARE stellt auf MWC Innovationen für mobiles smartes Arbeiten vor

(PRN) - - Führt Tools für das mobile Büro, Sicherheit und alles ein, was für ein wirklich smartes System gebraucht wird

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - INFRAWARE, ein innovativer Anbieter von Mobil-Software und Diensten für besseres Arbeiten und bessere Freizeit, wird seine neusten mobilen Lösungen für smartes Arbeiten auf dem Mobile World Congress (MWC) 2013 vorstellen. Zu den ausgestellten Produkten werden das Flaggschiff des Unternehmens, das viel beachtete POLARIS® Office, sowie neue POLARIS® Business-Produkte gehören (www.polarismobile.com).

"Der Trend zum smarten Arbeiten findet immer mehr Anklang, denn die Anwender realisieren, welche Vorteile die richtigen Lösungen für Lifestyle, Flexibilität und Produktivität bereit halten", sagte Min Cheol Kwak, CEO von INFRAWARE. "In dieser frühen Phase der Integration der smarten Arbeit will INFRAWARE als Pionier mit neuen Lösungen wie mobilen Produktivitäts- und Sicherheitstools vorausgehen, um ein universales smartes Ökosystem aufzubauen."

Folgende Produkte wird INFRAWARE auf dem MWC 2013 vorstellen:

POLARIS® Office: Der weltweite Bestseller bei mobilen Dokument-Lösungen

Nachdem kürzlich die Marke von 300 Millionen verkauften Exemplaren überschritten wurde, rangiert POLARIS® Office nun als am schnellsten verkaufte Dokument-Lösung für Mobilgeräte. Sie ermöglicht dem Anwender bequemes Ansehen, Bearbeiten und Erstellen von Dokumenten auf seinem Mobilgerät.

POLARIS® App Inspector: Essenzielle Sicherheitslösung für Serviceanbieter

Der POLARIS® App Inspector analysiert Android-Anwendungen auf schädliche Codes wie Viren und Schadprogramme, bevor diese im App-Store angeboten werden. Mit seiner genauen Analyse und bequemen und schnellen Ausführbarkeit bildet er eine bessere Sicherheitslösung für Serviceanbieter.

POLARIS® App Player: Android-Player für Nicht-Android-Geräte

Der POLARIS® App Player ist eine bahnbrechende Lösung zum Ausführen von Android-Anwendungen und Inhalten auf Nicht-Android-Geräten. Er kann Android-Anwendungen auf Smartphones und Smart-TVs mit Linux-, Windows-, Bada- oder Tizen-Betriebssystem ausführen, bei denen die Host-Ökosysteme noch nicht ausreichen.

HTML5 Web Platform: Unterstützt die neuesten HTML5-Spezifikationen und verschiedene Geräte-APIs

HTML5 Web Platform von INFRAWARE unterstützt die neuesten HTML5-Spezifikationen und verschiedene APIs (WAC 2.0, W3C,), die auf Mobilgeräten, TV-Set-Top-Boxen usw. laufen. Zu den technischen Errungenschaften des Unternehmens gehört die weltweit erstmalige Kommerzialisierung von Web-Anwendungsplattformen auf WAC 2.0-Basis.

Um diese großartigen Produkte und mehr von INRAWARE auf dem MWC 2013 zu erleben, besuchen Sie unbedingt Stand 7G90, Halle 7, Korea-Pavillon, der vom 25. bis 28. Februar geöffnet ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.facebook.com/InfrawareGlobal.



Informationen zu INFRAWARE

Die in Seoul, Südkorea ansässige INFRAWARE (KOSDAQ: 041020) sichert die Technologie für die konvergente Umgebung von heute und entwickelt neue Produkte mit neuer Technologie zur Unterstützung des allgegenwärtigen Internetumfelds. Das Unternehmen verpflichtet sich der Realisierung einer vernetzten Welt, in der jeder jederzeit und überall auf das Internet zugreifen kann, indem es kontinuierlich forscht, entwickelt und an vorderster Front in den digitalen Fortschritt investiert. Weitere Informationen zu INFRAWARE sind unter www.infraware.co.kr verfügbar.

Kontakt:

Jee-Young Jung Manager INFRAWARE Telefon: +82-2-6190-7568 E-Mail:

jyjung @ infraware.co.kr

Michelle Yeji Kim Kundenberaterin Burson-Marsteller Korea Telefon:

+822-3782-6441 E-Mail: yeji.kim @ bm.com

Web site: http://www.infraware.co.kr/

http://www.facebook.com/InfrawareGlobal/

http://www.polarismobile.com/