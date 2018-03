EANS-News: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA expandiert in den USA: Errichtung eines neuen Werks für Fruchtzubereitungen

Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern AGRANA erweitert

seine Marktpräsenz in Nordamerika durch die Errichtung eines Fruchtzubereitungswerks im Nordosten der USA. Die genaue Lage steht noch nicht fest. Das Investitionsvolumen beträgt rund 40 Millionen USD (= 30 Millionen EUR). Damit wird AGRANA ab Mitte 2014 an vier US-Amerikanischen Standorten Fruchtzubereitungen für die Molkerei-, Backwaren- und Eiscremeindustrie herstellen.

"Die Errichtung des neuen Werkes bedeutet für AGRANA einen wichtigen strategischen Schritt zur nachhaltigen Stärkung unserer Marktführerschaft in den USA im Bereich Fruchtzubereitungen. Mit der neuen Produktionskapazität von 45.000 Tonnen jährlich schaffen wir dafür die Voraussetzungen", sagt AGRANA Vorstandsvorsitzender Johann Marihart. Der US-Markt bietet - im Gegensatz zu einem stagnierenden europäischen Markt - ein jährliches Durchschnittswachstum von über 6 %, auch aufgrund des Trends zu Fruchtjoghurts mit hohem Anteil an Fruchtzubereitungen. Mit dem neuen Standort soll vor allem der steigenden Kundennachfrage in Kanada und im Nordosten der USA Rechnung getragen werden.

In Nordamerika betreibt AGRANA derzeit drei Produktionsstätten in Botkins|Ohio, Centerville|Tennessee und Fort Worth|Texas und hat seine Firmenbüros sowie sein Zentrum für Produktentwicklungen in Brecksville|Ohio.

Fruchtzubereitungen bei AGRANA

Fruchtzubereitungen enthalten qualitativ hochwertige Früchte, welche in flüssiger oder stückiger Form aufbereitet werden, um diese insbesondere in Molkereiprodukten oder für die Eiscreme- und Backwarenindustrie einzusetzen. Sie werden durch enge Entwicklungszusammenarbeit mit den Kunden individuell konzipiert und produziert. AGRANA produziert Fruchtzubereitungen weltweit an 26 Standorten.

Über AGRANA

AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, ist bei Stärke ein führender Anbieter von Spezialprodukten in Europa sowie größter Bioethanolproduzent in Österreich und Ungarn. Im Segment Frucht ist AGRANA Weltmarktführer in der Herstellung von Fruchtzubereitungen für die Molkereiindustrie und der führende Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa. Für das Geschäftsjahr 2012|13 erwartet AGRANA Umsatzerlöse von rund 3 Mrd. EUR. AGRANA beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter an 56 Standorten in 26 Ländern weltweit.

