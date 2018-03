Erinnerung: AK Veranstaltung am 25. Februar: Die Zukunft der Wasserversorgung

Internationale ExpertInnen diskutieren weltweite Tendenzen zur Privatisierung

Wien (OTS) - In Europa beteiligen sich Millionen an der BürgerInnen-Initiative "Wasser- und Sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht!" Die geplante EU-Konzessionsrichtlinie, die unter anderem die Privatisierung der Wasserversorgung neu regeln soll, hat auch in Österreich zu heftigen Debatten geführt. Krisenländer wie Griechenland oder Portugal stehen unter verschärftem Druck, ihre Wasserversorgung zu verkaufen. Weltweit kämpfen längst Internationale Konzerne um das Geschäft mit der Wasserversorgung. Vor diesem Hintergrund referieren und diskutieren WasserexpertInnen, BürgerrechtlerInnen und KommunalpolitikerInnen über künftige Strategien der Wasserversorgung und darüber, wie man eine gute und günstige Wasserversorgung für alle in Zukunft sicherstellen kann.

AK Veranstaltung "Die Zukunft der Wasserversorung"

Der Zugang zu Wasser im Spannungsfeld zwischen Öffentlichem Gut, Menschen-recht und Privatisierung.

Montag, 25. Februar 2013

9.00 bis 15.00 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

Theresianumgasse 16 - 18

1040 Wien

Programm

9.15

Begrüßung

AK Präsident Herbert Tumpel

Alois Stöger, Bundesminister für Gesundheit

9.45

Wasser: Öffentliches Gut oder Handelsware

Maude Barlow, Council of Canadians,

Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Ottawa/Kanada

10.25

Wasser und Sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht. Präsentation der Europäischen Bürgerinitiative (EBI)

Jerry van den Berge, Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffent-lichen Dienst, Brüssel und Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative

10.45

Fragerunde

11.15

Neuer Wasserliberalisierungsdruck aus Brüssel?

Heide Rühle, Abgeordnete zum Europäischen Parlament (Die Grünen), Brüssel

10.40

Leistbares und hochwertiges Wasser als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge

Thomas Weninger, Österreichischer Städtebund Wien.

12.00

Finanzierung der öffentlichen Wasserinfrastruktur in Zeiten der Wirtschaftskrise

Maria Bogensberger, Quantum Instituts für betriebswirtschaftliche Beratung GmbH, Klagenfurt/Wien

12.20

Aktuelle Herausforderungen der öffentlichen Wasserversorger in Österreich

Erich Haider, Vorstandsdirektor der Linz AG

13.00

Mittagspause

14.00

Diskussion: Wie wird die Europäische Bürgerinitiative ein Erfolg? Jerry van den Berge, Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst, Brüssel und Koordinator der Europäischen Bürgerinitiative

Thomas Kattnig, Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Wien

Heidrun Maier-de Kruijff, Verband der öffentlichen Wirtschaft und Ge-meinwirtschaft Österreichs (VÖWG)

Lukas Strahlhofer, AK Wien, Abteilung Umwelt und Verkehr

Moderation: Sylvia Leodolter, AK Wien

