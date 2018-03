"Kulturmontag" am 25. Februar: Die Highlights der Oscar-Verleihung und "There Will Be Blood" im "art.film"

Weiters: "Barock since 1630" und Kubas Kulturszene

Wien (OTS) - Clarissa Stadler präsentiert am 25. Februar 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen "Kulturmontag", in dessen Mittelpunkt diesmal die 85. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles steht -mit den Highlights der Veranstaltung und ersten Reaktionen von Michael Haneke und Christoph Waltz. "art.film" zeigt um 23.45 Uhr das Oscar-prämierte Öl-Drama "There Will Be Blood" - mit Daniel Day-Lewis, der in diesem Jahr für Steven Spielbergs "Lincoln" Oscar-nominiert ist. Die weiteren "Kulturmontag"-Themen: Die Prachtschau "Barock since 1630" im Unteren Belvedere und ein Blick auf die Kulturszene in Kuba.

Die Oscars 2013: Haneke, Waltz und die schönsten Momente der Gala

Michael Hanekes grandioses, zärtlich-verstörendes Kammerspiel sorgt schon jetzt für Oscar-Rekorde: Erstmals seit zwölf Jahren wurde mit "Liebe" eine Produktion sowohl in der Kategorie "Bester nichtenglischsprachiger Film" als auch als "Best Picture" nominiert. Hanekes Hauptdarstellerin Emmanuelle Riva ist mit 85 Jahren überhaupt die älteste jemals nominierte Schauspielerin. Insgesamt fünf Oscars könnte die vom ORF mitfinanzierte Produktion erhalten - und Christoph Waltz könnte erneut "Bingo!" ausrufen. Höher denn je ist der Diven-Quotient der Show: Shirley Bassey gibt ihr Oscar-Debüt, Superstar Adele intoniert "Skyfall" und Barbra Streisand singt erstmals seit 36 Jahren auf der Gala. Der "Kulturmontag" zeigt die Highlights der Show und holt erste Reaktionen bei Michael Haneke und Christoph Waltz ein. Ein weiterer Bericht zeigt Haneke als Regisseur von Mozarts "Così fan tutte" in Madrid.

"Barock since 1630": Prachtschau im Unteren Belvedere

Das Barock war identitätsstiftend für die österreichische Nation und wirkt bis heute im Homo austriacus nach. Diese These stützt nun eine glanzvolle Schau im Unteren Belvedere. "Barock since 1630" heißt die Ausstellung, die mehr als hundert Meisterwerke versammelt - nicht nur aus der Hochblüte der Ära, sondern auch aus den Epochen danach bis in die Gegenwart. Denn im Barock wurden die Zeichen und Muster der Moderne verankert. Lebenslust und Todessehnsucht, Theaterversessenheit und Illusionismus prägen bis heute ein Lebensgefühl. Der "Kulturmontag" über üppige Formen, Selbstinszenierungen und Machtentfaltung damals wie heute. Gast im Studio ist die Philosophin und Künstlerin Elisabeth von Samsonow.

Kubas Kulturszene: Kunst und Revolution in der Karibik

Zuletzt gingen diese Nachrichtenbilder um die Welt: der greise Fidel Castro bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Havanna. Natürlich war die Wahl zum Volkskongress genauso eine Farce wie die vorangegangenen - in Kuba ist nur die kommunistische Partei zugelassen. Und doch zeichnet sich eine zaghafte Öffnung ab -zumindest theoretisch werden die Reisebestimmungen im Karibikstaat gelockert. Der "Kulturmontag" hat einen Ausflug nach Havanna unternommen und ist dabei auf eine lebhafte, oft widerständige Kulturszene gestoßen: Homosexuelle, vom Staat enteignete Bürgerliche, zwielichtige Minister, Korruption - all das gibt es offiziell in Kuba nicht, sehr wohl aber in den Romanen von Leonardo Padura. Der ehemalige Journalist gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern des Landes. Seine Bücher lässt er im Ausland verlegen. Trotz Repressionen ist er im Land geblieben. Ein Exportschlager der bildenden Kunst sind die Werke von Kcho, in seinen Bildern reflektiert der den Alltag auf der Insel. Kcho ist allerdings glühender Anhänger Fidel Castros.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at