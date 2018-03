NÖ Tabakfachhändler machen gegen "EU-Prohibition" mobil und fordern Unterstützung der österreichischen Politik.

Heute startet die Initiative "Liebe EU, ES REICHT" des VCPÖ mit den niederösterreichischen Trafikanten in St. Pölten.

Wien (OTS) - Bei der heutigen Auftaktveranstaltung der Initiative "Liebe EU, ES REICHT" in der Tabaktrafik im EKZ Traisenpark, St. Pölten, machen der Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ) und das Landesgremium der Tabaktrafikanten Niederösterreichs ihren Widerstand gegen den EU-Vorschlag zur neuen Tabakproduktrichtlinie deutlich.

Die unverhältnismäßigen Pläne der EU für eine neue Tabakproduktrichtlinie bedrohen die Existenzen von Trafikanten und gefährden einen angesehenen Berufsstand. Der Diskriminierung eines legalen Produktes darf nicht untätig zugeschaut werden, inbesondere da die vorgeschlagenen Maßnahmen gesundheitspolitische Ziele konterkarieren. Gemeinsam mit den Wählerinnen und Wählern wird an die Verantwortung der politischen Vertreter appelliert und diese werden zum Handeln aufgefordert.

VCPÖ Präsident, Klaus W. Fischer: "Wir sehen nicht tatenlos zu, wie Existenzen vernichtet und der Berufsstand der Tabaktrafikanten ruiniert werden. Wir nehmen nun unsere gewählten politischen Vertreter in die Pflicht und fordern Unterstützung in unserem Kampf gegen die Tabakrichtlinie". Und fügt hinzu: "Diese Initiative richtet sich keinesfalls gegen die EU, aber diese Richtlinie ist eine Zumutung für ein legales Genussmittel - gestern die Glühbirne, heute die Zigarette, morgen das Wasser!"

Josef Prirschl, als Vertreter der NÖ Tabaktrafikanten, gibt zu bedenken: "Bereits 2010 wurden in den Trafiken österreichweit eine Million Unterschriften gegen die Verschärfung der Tabakproduktrichtlinie gesammelt. Die Unterschriften dürfen nicht verstummen. So wird beispielsweise ein absurdes Verbot von Slim- und Mentholzigaretten niemanden vom Rauchen abhalten, aber dem Schwarzmarkt in die Hände spielen. Schon heute entgehen unserer Regierung etwa 350 Millionen Euro Tabaksteuer, das sind knapp 1 Million Euro pro Tag."

Unterstützung erhalten die Initiatoren dabei von der Geschäftsführerin der Monopolverwaltung, Frau DI Tina Reisenbichler, die betont: "Unser österreichisches Tabakmonopol gewährleistet den Jugendschutz - alles darüber hinaus kann nur über Aufklärung erreicht werden. Verbote sind der falsche Weg."

British American Tobacco Austria vertreten durch Frau Mag. Karin Holdhaus, Mitglied der Geschäftsführung, äußert ebenso Bedenken: "Die Pläne zur Standardisierung von Zigarettenpackungen kommen einem beispiellosen Eingriff in die Rechte von Markenprodukten gleich. Dem gegenüber steht ein informierter Konsument, der durch die bestehenden Warnhinweise die mit dem Rauchen in Zusammenhang stehenden Risiken kennt. Welchen informativen Mehrwert haben demnach unverhältnismäßig große Warnhinweise?! British American Tobacco sagt JA zu sinnvollen Regulierungen und Aufklärungen aber wehrt sich gegen die Diskriminierung eines legalen Produktes".

Otmar Schwarzenbohler, Tabaktrafikant und Gastgeber der Veranstaltung mahnt: "Vergessen wir nicht, dass 50 Prozent der Trafikantenschaft Menschen mit Behinderung sind, denen die wirtschaftliche Grundlage entzogen würde. Im Tagesgeschäft verkaufen wir unseren Kunden Tabakprodukte zum bewussten Genuss - dies verstehe ich als Teil der persönlichen Freiheit."

Bei dem in der Tabaktrafik im EKZ Traisenpark aufgebauten Informationsstand wird bis zum 23.2. nicht nur auf die Bedrohungen der neuen Tabakproduktrichtlinie sondern auch generell auf die politische Tendenz zur Überregulierung und Bevormundung seitens der EU aufmerksam gemacht.

Kernstück der Initiative sind Postkarten, die von interessierten Bürgerinnen und Bürgern als Zeichen des Protestes gegen die geplanten Maßnahmen unterschrieben werden können und welche an die österreichische Bundesregierung sowie die Delegationsleiter der im EU Parlament vertretenen österreichischen Großparteien verschickt werden.

In der nächsten Woche wird die Initiative in Klagenfurt vorgestellt, weitere Stationen sind derzeit in Planung.

VCPÖ Präsident Klaus Fischer macht abschließend deutlich: "Keineswegs sind wir gegen die sinnvolle und verhältnismäßige Regulierung eines sensiblen Marktbereiches, wir wenden uns aber strikt gegen eine mutwillige Zerstörung dieses Wirtschaftszweiges und des Kulturgutes Tabak."

Über den VCPÖ:

Der VCPÖ - Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs -wurde 1999 von österreichischen Tabakfachhändlern gegründet. Heute bemühen sich bereits über 85 engagierte VCPÖ-FachhändlerInnen in ganz Österreich um die Wünsche ihrer anspruchsvollen Kunden und bieten Sortiment und Beratung auf hohem, internationalen Niveau. Eine der Hauptaufgaben der Verbandsarbeit ist die Unterstützung österreichischer TabakfachhändlerInnen - insbesondere durch Information, Fortbildungsangebote und Veranstaltungen. Ziel ist die stetige Verbesserung und Sicherung der Qualität der Handelsgeschäfte, sowie das Eintreten des Verbandes für das Kulturgut Tabak und eine friedliche, gesellschaftliche Koexistenz von Rauchern und Nichtrauchern.

