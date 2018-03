Bundeskanzler Faymann empfing portugiesischen Premierminister Pedro Passos Coelho

Bei gemeinsamem Besuch der Lehrwerkstätte "Jugend am Werk" duales Ausbildungssystem vorgestellt - Faymann: 6 Mrd. Euro für Jugendbeschäftigung "guter und notwendiger Anfang"

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann hat heute, Freitag, den portugiesischen Premierminister Pedro Passos Coelho im Bundeskanzleramt empfangen. Die beiden Regierungschefs hatten am Vormittag gemeinsam die Lehrwerkstätte "Jugend am Werk" besucht. "Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit liegt uns ganz besonders am Herzen", betonte der Bundeskanzler. "Das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die Arbeitslosigkeit zurückzudrängen, erfordert ganz besondere Anstrengungen, zu denen wir auch bereit sind", sagte der Bundeskanzler, der das duale Ausbildungssystem in Österreich positiv hervorhob und seinem Amtskollegen die guten Erfahrungen mit der Jugendgarantie vermittelte. Auf EU-Ebene sei "der Beschluss des Europäischen Rates, sechs Milliarden Euro als Startinvestition für Jugendbeschäftigung zu investieren, ein guter und notwendiger Anfang und sinnvoll investiertes Geld". ****

Die Konjunkturprognosen zeigen, dass die Krise noch nicht vorbei sei, sagte Kanzler Faymann. Es sei "Licht am Horizont zu erkennen", aber es sei vermessen zu behaupten, "die Schäden der Krise sind beseitigt und das Wachstum dort, wo wir es bräuchten. Wir haben in Solidarität und in guter Zusammenarbeit eine harte, gemeinsame Kraftanstrengung zu bewältigen". Gemeinsam ist den beiden Regierungschefs auch die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer und "viele andere gemeinsame Vorhaben".

Der portugiesiesche Premier war vom dualen Ausbildungssystem in Österreich beeindruckt und hob die Notwendigkeit von Investitionen zur Ankurbelung der Wirtschaft und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen hervor. Auch Kanzler Faymann bekräftigte, dass bei aller Notwendigkeit zur Konsolidierung auch das zweite Standbein, die Investitionen - etwa in Ausbildung oder Forschung - unerlässlich seien. (Schluss) bj/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum