Leitl zu EU-Wirtschaftsprognose: Mehr Investitionsanreize für mehr Wachstum

Österreich liegt über dem EU-Durchschnitt - oberstes Ziel bleibt Sicherung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes

Wien (OTS/PWK085) - "Auch wenn Österreich im EU-Vergleich nicht schlecht abschneidet, gibt es noch viel zu tun. Die neuen Wirtschaftszahlen der EU-Kommission zeigen einmal mehr die Notwendigkeit nach raschen, zielgerichteten und intelligenten Maßnahmen auf, um Europas Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die Arbeitslosigkeit, die vor allem unter den Jungen in manchen Ländern dramatische Ausmaße angenommen hat, nachhaltig zu senken", betonte Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, angesichts der heute vorgelegten Wirtschaftsprognose der EU-Kommission. Wichtig seien vertrauensbildende Maßnahmen, die einen nachhaltigen Wachstumsschub auslösen: Dazu zählen Investitionen in die Zukunftsbereiche Bildung, Forschung und Entwicklung sowie Innovation: "Diese schaffen Jobs und Wachstum, stärken Europa im globalen Wettbewerb und entlasten mittelfristig somit auch die Staatshaushalte." In Österreich müssten Investitionsanreize, die wenig oder nichts kosten - Stichwort Handwerkerbonus -vermehrt gesetzt werden.

Die österreichische Wirtschaft soll laut Prognose im Jahr 2013 um 0,7% wachsen. Damit liegt Österreich deutlich über dem Durchschnitt der EU-27 mit 0,1%. Für die Eurozone wird ein Rückgang des BIP um 0,3% erwartet. Die Arbeitslosenquote wird in der EU auf 11,1 und im Euroraum auf 12,2% ansteigen und damit ein neues Rekordniveau erreichen. "Österreich darf sich nicht nur mit dem Durchschnitt Europas vergleichen, sondern mit den Besten der Welt", so Leitl. Dringend notwendige Reformen z.B. in den Bereichen Pensionen und Bildung müssten konsequent umgesetzt werden: "Das oberste Ziel muss die Sicherung und der weitere Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Österreich sein." Die WKÖ fordert hier u.a. die Reduzierung der Anreize eines frühzeitigen Ausstiegs aus der Erwerbstätigkeit und die Angleichung des faktischen an das gesetzliche Pensionsalter.

Um den Industriestandort Europas zu erhalten und zu stärken, warnt der WKÖ-Präsident vor einer weiteren Verunsicherung der Unternehmen -Stichwort Carbon Leakage: "Wenn die Europäische Union ihre selbstgesteckten Wachstumsziele auch wirklich erreichen will, muss die zukünftige Ausrichtung der Klima- und Energiepolitik der EU die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Industrie verstärkt berücksichtigen. (FA)

