"Heimat, fremde Heimat" am 24. Februar: Wohin mit den Flüchtlingen?

Wien (OTS) - Lakis Jordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 24. Februar 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Wohin mit den Flüchtlingen?

Die Flüchtlinge in der Wiener Votivkirche haben am Montag ihren Hungerstreik vorerst beendet. Ein Brief des Bundespräsidenten soll den Ausschlag dafür gegeben haben, dass sie wieder etwas essen. Heinz Fischer hatte vergangene Woche in einem Schreiben Hilfe im Rahmen der Gesetze versprochen, gleichzeitig aber festgehalten, dass man sich über Gerichtsentscheidungen nicht hinwegsetzen könne. Jetzt stellt sich die Frage, was mit den Flüchtlingen weiter passieren soll? Die größten Chancen auf Asyl haben jene 35 der Votivkirchen-Flüchtlinge, die noch im Asylverfahren sind. Bei rund 25 hingegen ist das Asylverfahren rechtskräftig negativ beendet. Laut Fremdenpolizei rechtfertige dies allein noch keine Schubhaft. Ein Lokalaugenschein von Mehmed Akbal.

Migranten im globalen Dorf

Social Media wie Facebook werden auch von Migrantinnen und Migranten stark genutzt. Einige wollen die Gesellschaft für Themen wie Menschenrechte, Asylproblematik oder Integration sensibilisieren, andere verwenden Social Media, um in der jeweiligen Muttersprache zu kommunizieren. So hat sich via Facebook eine Gruppe von kurdischen Dorfbewohnern zusammengeschlossen, die ausgewandert ist und nun weit verstreut in Europa und den USA lebt. Für die österreichische Kommunikationswissenschaft ist Facebook und Migration zwar ein wenig bekanntes Terrain, Univ.-Prof. Fritz Hausjell aus Wien ortet aber laufende Konflikte zwischen migrantenfreundlichen und migrantenfeindlichen Facebook-Usern. Dalibor Hysek berichtet.

Harri Stojkas India Express

Harri Stojka und Mosa Sisic sind zwei virtuose Musiker, die sich schon im Jahre 2010 auf eine sowohl persönliche als auch musikalische "Zurück zu den Wurzeln"-Reise nach Indien begaben. Nach der erfolgreichen Kinodokumentation über die Reise "Gypsy Spirit" entstand das Musikprojekt "Harri Stojka India Express". Diese Mischung aus Jazz, Roma- und indischen Klängen wurde nun auch auf CD verewigt. Der "India Express" mit all seinen geheimnisvollen musikalischen Höhenflügen tourt jetzt durch Österreich. Ajda Sticker berichtet von der ersten Station: Gasometer Wien.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at