Kinderfreunde zu "Bundes-SGA": Etikettenschwindel löst keine Probleme

Wenn von einem bundesweiten Schulgemeinschaftsausschuss die Rede ist, sollen auch alle Schulformen vertreten sein.

Wien (OTS) - "Die heute lancierten Jubelmeldungen über einen bundesweiten Schulgemeinschaftsausschuss sind mit größter Vorsicht zu genießen", erklärt Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde. Das neu gegründete Gremium sei eine reine Interessensvertretung der VertreterInnen von AHS und BHS und ließe den Pflichtschulbereich völlig außen vor. "Dass man diesen Teilbereich als Gesamtvertretung der Bildungspartner erklärt, zeigt auch, dass hier ganz klare Teilinteressen eines einzelnen Schulsegments durchgebracht werden sollen", so Oxonitsch.

Die Zusammenarbeit der Bildungspartner habe in der Vergangenheit gut funktioniert: "Wir sind sehr verwundert, dass hier plötzlich ein Alleingang ohne die größte Gruppe der Eltern, Lehrer und SchülerInnen gestartet wird", wundert sich Oxonitsch. Dass auch das Bildungsministerium nicht in diese Entscheidung eingebunden war, erzeuge einen weiteren bitteren Beigeschmack: "Man könnte fast befürchten, dass die ÖVP-nahen Organisationen mit diesem Gremium Wahlkampf auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler austragen wollen", so Oxonitsch. Gerade im Bildungsbereich müsse man mit Bedacht und Weitblick agieren, statt Partikularinteressen auf Kosten aller Beteiligten durchsetzen zu wollen. "Wir fordern die GründerInnen des Bundes-SGA auf, einen konstruktiven Dialog zum Wohle aller SchülerInnen in Österreich mitzugestalten und wieder an einen gemeinsamen Verhandlungstisch zurückzukehren", fordert Oxonitsch abschließend.

