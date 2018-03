Bundeskanzler Faymann: Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit braucht gemeinsame Kraftanstrengung in Europa

Portugiesischer Premierminister Pedro Passos Coelho zu Arbeitsgespräch im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - "Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Europa und die Stärkung des Wirtschaftswachstums erfordern von unseren Regierungen eine ganz besondere Anstrengung, zu der wir auch bereit sind", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Freitag, nach dem Arbeitsgespräch mit seinem portugiesischen Amtskollegen Pedro Passos Coelho im Bundeskanzleramt. "Gerade die Bekämpfung der hohen Jugendarbeitslosigkeit in der EU liegt uns sehr am Herzen. Das zeigt auch das Interesse anderer europäischer Regierungen für das duale Ausbildungssystem in Österreich", so der Kanzler. Am Vormittag hatten Faymann und Passos Coelho die Lehrwerkstätte "Jugend am Werk" in Wien Floridsdorf besucht, in der Jugendliche sich in zukunftsorientierten Berufsfeldern ausbilden lassen können.

"Die sechs Milliarden Euro, die im EU-Budget für die Jugendbeschäftigung vorgesehen sind, sind ein guter und notwendiger Anfang und eine sinnvolle Investition in die Zukunft", so Faymann. Die aktuellen Konjunkturprognosen würden zwar einen Lichtstreifen am Horizont zeigen, aber die Folgen der Krise seien noch nicht beseitigt. "Dazu brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstrengung in Europa. Auch die Finanztransaktionssteuer ist dafür ein wichtiger Beitrag. Unsere beiden Länder sind sich nicht nur in diesem Punkt, sondern auch in vielen weiteren Vorhaben einig", sagte der Bundeskanzler.

Der portugiesische Premierminister lobte die österreichische Ausbildungsgarantie für Jugendliche und das duale System, mit dem junge Menschen eine Chance auf eine Arbeitsstelle erhalten. Beide Regierungschefs waren sich darüber einig, dass die Europäische Union weiter in Beschäftigung und Wirtschaftswachstum investieren muss. "Wenn wir im internationalen Wettbewerb bestehen wollen, dann müssen wir in Europa unsere Kräfte gemeinsam einsetzen", so Faymann.

