BZÖ-Bucher: Verfassungsgesetz gegen Trinkwasserprivatisierung weiter notwendig!

Wien (OTS) - "Das Zurückrudern von EU-Kommissar Barnier in Sachen Trinkwasserprivatisierung ist ein reiner Beschwichtigungsversuch. Die EU hat die Bürger schon oft belogen, etwa dass wir für Pleitestaaten nicht zahlen und haften müssen und dann ist es ganz anders gekommen und Milliarden an österreichischem Steuergeld sind nach Griechenland geflossen. Es ist zu befürchten, dass es beim Wasser genauso läuft und ein Ausverkauf unseres Trinkwassers an die Konzerne weiter geplant ist", warnte heute BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher in einer Reaktion auf die Aussagen des EU-Binnenmarktkommissars, wonach die Wasserversorgung in der öffentlichen Hand bleiben soll.

"Wir brauchen daher in Österreich ein klares Verfassungsgesetz gegen eine Privatisierung zum Schutz des Wassers, andererseits muss die rot-schwarze Bundesregierung endlich diese Privatisierungspläne auf europäischer Ebene abdrehen, denn europäisches Recht ist über nationales Recht zu stellen. Es muss sichergestellt sein, dass wir hierzulande selbst über unser weißes Gold entscheiden können und nicht die internationalen Banken und Konzerne", bekräftigte der BZÖ-Chef.

